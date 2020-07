Devizové trhy v prázdninovém módu (Komentář)

Na devizových trzích dnes panovala prázdninová nálada. Kurz eura k dolaru osciloval bez trendu kolem hladiny 1,1280 USD/EUR, když postrádal jakékoliv fundamentální impulsy. Světový ekonomický kalendář byl dnes totiž naprosto prázdný. Z domova jsme se dočkali květnových maloobchodních tržeb, lepší než očekávaný výsledek ale trh ignoroval. Koruna za minimální obchodní aktivity během dne krátce oslabila ke 26,80 CZK/EUR, aby se v závěru seance vracela k ranním hodnotám v blízkosti 26,70 CZK/EUR. Příliš zajímavé nebylo dnešní obchodování ani na okolních měnách v regionu, kde byla zřejmá tendence k oslabování tamních měn, zejména patrná byla u maďarského forintu.

Zatímco včera zveřejněná tuzemská produkční data za květen spíše zklamala, dnešní publikace maloobchodních tržeb naopak potěšila. Květen byl měsícem, kdy se pomalu ale jistě začala rozvolňovat vládní opatření v boji s covid-19, která od druhé poloviny března paralyzovala (nejenom) českou ekonomiku. Nicméně květnové oživení v průmyslu, exportní aktivitě i třeba ve stavebnictví nebylo tak rychlé, jak jsme si nejenom my představovali (viz náš včerejší komentář zde https://bit.ly/2VVO1Y5). Naproti tomu dnes zveřejněné květnové statistiky z maloobchodu potvrdily, že s pochopitelnou výjimkou automobilových prodejů se spotřebitelé do obchodů vrátili. Statistiky o útratách domácností tak potvrzují (prozatím) příznivá data z trhu práce. Podrobněji jsme dnešní maloobchodní statistiky komentovali zde https://bit.ly/31XPoJE.