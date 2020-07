FT: Prodeje nakrátko a varovná znamení

Aktivistické prodeje nakrátko. Tento výraz je podle FTAlphaville vlastně trochu úsměvný. Pokud totiž hovoříme o aktivistech na straně investorů, myslí se tím většinou nákup akcií firmy a následné snahy o aktivní ovlivňování jejího chodu. Ale pokud si někdo akcie firmy půjčí a pak je prodá ve vidině jejich pozdějšího nákupu za nižší cenu, je těžké v této souvislosti hovořit o nějakém aktivismu. I přesto se však tento výraz používá, ale tehdy, když se takový investor snaží aktivně ovlivnit mínění trhu a někdy i médií. FTAlphaville následně poukazuje na novou studii, která se touto investiční strategií zabývá.



Janja Brendel z Humboldtovy univerzity v Berlíně a James Ryans z London Business School se konkrétně zaměřili na 351 takzvaných „short reports“. Jde o analýzy, které zpracovávají investoři otevírající krátké pozice a které se týkají příslušných společností. Podle studie reagovaly firmy na tyto analýzy asi ve třetině případů. Zbytek si jich nevšímal. Podle FTAlphaville je ale nejdůležitějším zjištěním to, že investoři by si měli dávat pozor na společnosti, které po zveřejnění short reportu začnou s vnitřním vyšetřováním.

Takové vyšetřování představuje podle studie silně negativní signál. Ukazuje totiž, že dozorčí rada si není jistá tím, jak skutečně funguje management firmy a jakou vypovídající hodnotu mají finanční výsledky společnosti. Podle studie v takových případech roste pravděpodobnost toho, že se skutečně objeví podvodné jednání, o 383 %. A o 61 % klesá pravděpodobnost, že firmu převezme jiná společnost.



Podle FTAlphaville je dobrým příkladem toho, jak by firma měla jednat, GE v roce 2019 . Na něj vypracoval short report Harry Markopolos a GE „dalo k dispozici svou vlastní analýzu a problém byl vyřešen v podstatě během jednoho dne“. Klíčové ovšem bylo to, že GE ve své analýze neútočilo na investora s tím, že jeho pohled je mylný, ale poskytlo svůj vlastní pohled na každý ze jmenovaných problémů.Jádro věci tedy nakonec spočívá v tom, zda jsou tvrzení v short reportech pravdivá, nebo ne. V případě GE pravdivá nebyla a analýza firmy samotné tak nakonec vedla k tomu, že Markopolos zrušil internetové stránky, na kterých byl jeho report k dispozici. Pokud ale short report má pravdu, je to jiná věc. A zejména pokud se to týká smyšlených aktiv v rozvaze firmy , nafouknutých tržeb či „záhadných dceřiných společností v zahraničí“, uzavírá FTAlphaville.Zdroj: FTAlphaville