Lagarde (ECB): Musíme učinit maximum pro podporu "zelených cílů" = podpora ekologického klíče při nákupu aktiv

Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová se v rozhovoru pro Financial Times vyjádřila k několika otázkám evropské ekonomické politiky. Zopakovala své přesvědčení, že by instituce pod jejím vedením měla využít všech možností pro podporu „zelených“ cílů a nevyloučila tudíž možnost, že by ECB začala používat ekologický klíč při výběru dluhopisů, které banka nakupuje. Ohledně možného dalšího monetárního uvolňování pak nepřímo naznačila, že ECB z jejího pohledu pro tuto chvíli udělala dost a nyní vyčká s případnými zásahy na další data. Za přelomový také označila zamýšlený záchranný balík v hodnotě 750 mld. EUR, kterým se Evropská unie chystá podpořit členské státy zasažené koronavirovou krizí.





Autor: Vít Hradil, analytik





Editor: Luboš Růžička, analytik







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.