Britské MF představilo balík podpůrných opatření - podstatné snížení DPH pro pohostinství a turismus, sleva na stravování, podpora zachování pracovních míst

Britský ministr financí Rishi Sunak představil nový balíček podpory zaměřený především na zachování pracovních míst a podporu silně otřeseného sektoru pohostinství.Vláda podpoří speciálním bonusem 1 000 GBP na osobu firmy , které zachovají nejméně placená pracovní místa v dělnických profesích s platy nejméně 520 GBP měsíčně.Odhaduje se, že takových pozic je v Británii kolem 9,3 miliónu.Dále ministerstvo připravuje podporu v rozsahu cca 2 mld. GBP pro podporu "startovacího schématu", které by podpořilo 6měsíční umístění mládeže ve věku 16-24 let, jež je ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností Ministerstvo také navrhuje snížení sazby DPH pro pohostinství a turistiku ze současných 20 na 5% s platností až do jedna 2021 . Odhaduje se, že toto opatření sníží příjmy státní pokladny o cca 4 mld. GBP Dále ministerstvo navrhuje zavedení zvláštní slevy 50%, kterou by mohli obyvatelé až do srpna uplatnit u úřadů při stravování v restauracích vždy od pondělí do středy. Sleva bude omezena maximálně na 10 GBP a po vládě ji budou moci požadovat dotyčné restaurace.Sunak také představil dočasné osvobození od daně z nemovitostí s cenou vyšší jak 500 000 GBP