Ministerstvo financí si zajistilo téměř 90 % letošních výpůjčních potřeb (Komentář)

Ministerstvo financí v dnešní aukci prodalo 5 mld. Kč státních dluhopisů, zatímco investoři poptávali více než čtyřnásobek této sumy. Větší zájem z dnes nabízených dvou dluhopisů byl o ten se sedmiletou splatností a pohyblivým úročením. Po rekordních emisích státních dluhopisů v posledních měsících se ministerstvo vrátilo k původním pravidlům aukcí a dodrželo předem stanovený maximální objem. To vychází i z výrazného předzásobení, které dovoluje vládě velkou míru flexibility při financování.

Dnešní aukce tak ukázala, jak bude vypadat druhá polovina roku. Podle nedávno publikované strategie Ministerstva financí by letošní výpůjční potřeby měly dosáhnout 730,6 mld. Kč. V těch se skrývá zejména 500 mld. Kč deficit státního rozpočtu a splátky dříve emitovaných státních dluhopisů. My vzhledem k aktuálnímu vývoji státního rozpočtu, realizaci podpůrných vládních programů a omezeným kapacitám tuzemské ekonomiky realizovat všechny plánované investice vlády předpokládáme o něco nižší deficit státního rozpočtu, a to ve výši 400 mld. Kč.

Podle našich výpočtů si tak od začátku roku Ministerstvo financí zajistilo téměř 90 % všech letošních výpůjčních potřeb a ve zbytku roku bude emise státních dluhopisů výrazně nižší. Pokud se naplní již zveřejněný červencový emisní kalendář, zbývá tak ministerstvu si v následujících měsících půjčit pouze 5,4 mld. Kč měsíčně. To je výrazně méně, než by si investoři přáli, což i nadále dovolí vládě benefitovat z příznivých podmínek na finančních trzích a půjčovat si za velmi nízkou cenu.