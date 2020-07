Dalio: Trhy pod kontrolou centrálních bank, USA testují odolnost dolaru

Zakladatel investiční společnosti Bridgewater Associates Ray Dalio v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že se nacházíme na konci jednoho dlouhého dluhového cyklu, který začal už v roce 1945. Nyní jsme v situaci, kdy sazby leží u nuly a centrální banky se tak pokouší stimulovat ekonomiku poskytováním další likvidity. K tomuto cyklu se přidává ten, který se týká měnící se mezery v bohatství nejbohatší a nejchudší části společnosti. A třetím hlavním trendem současnosti je pokles moci Spojených států ve světě.



Investor tvrdí, že centrální banky nyní „kontrolují kapitálové trhy“. Dříve se ekonomický cyklus vyvíjel v principu tak, že docházelo k uvolnění úvěrové nabídky, boomu a následně kontrakci. Nyní na trhy působí přímo Fed a nastavuje sazby na řadě trhů a řadě z nich poskytuje likviditu a pomoc. Důvodem je to, že další a další části ekonomiky se stávají systematicky důležité a bylo by nebezpečné nechat je v hlubokých problémech. V Evropě, USA a Japonsku se k tomu přidávají politické vlivy a výsledkem je to, že centrální banky nakupují aktiva a alokují zdroje jinak, než by to činily skutečně svobodné trhy.



Jak daleko v tomto procesu centrální banky zajdou? Podle investora tak daleko, jak bude třeba na udržení systému nad vodou . To znamená, že tu je ochota poskytovat peníze v případě, že je to nutné, ale otázkou je, jakou hodnotu tyto peníze nakonec budou mít. Jinak řečeno, jde o to, jaké jsou skutečné limity současné strategie centrálních bank. Dalio popisoval, že cena investičního aktiva je dána tím, jaké nese riziko a jaké jsou rizikové prémie. Nyní se rizikové prémie a i bezrizikové sazby u dluhopisů pohybují velmi nízko, u akcií investor rizikovou prémii odhaduje na 2 – 4 %. Její výše je pak dána zejména tím, kolik likvidity na trh proudí. Představuje přímý odraz toho, jak vysoké valuační násobky se nyní na trhu nalézají.„Podívejme se na to následovně: Nechci držet hotovost a myslím, že ani dluhopisy , protože sazby leží u nuly... takže nastává pohyb k aktivům, která jsou uchovatelem hodnoty. Jaká to jsou?“ ptá se Dalio. Historie podle něj jasně ukazuje, že takovými aktivy jsou mimo jiné akcie , respektive „určitý druh akcií “. A takovým aktivem může být i zlato . Nejde přitom o to, že by likvidita poskytovaná centrálními bankami musela nutně vyvolat inflaci cen zboží a služeb, ale táhne nahoru inflaci na trzích s investičními aktivy.Dalio se domnívá, že Spojené státy si užívají privilegia díky tomu, jakou pozici má ve světové ekonomice dolar . Nyní ale tato země testuje, co dolar ještě snese. Pokud by tedy mělo dojít k narušení současného systému, jehož centrem je dolar , mělo by to vážné globální důsledky. V současnosti je ale ve světě velký objem dluhů denominovaných v dolarech, což samo o sobě vytváří velkou poptávku po této měně.Vedle těchto faktorů, které úzce souvisí se zmíněným dlouhodobým dluhovým cyklem, bude mít na budoucí dění vliv to, jak se bude vyvíjet mezera v bohatství a posuny globálního vlivu. Tedy zejména situace kolem Číny s tím, že Dalio se domnívá, že není dobré , aby ji Američané považovali za nepřítele. Lepší je dívat se vývoj jako na fungování dvou rozdílných systémů, protože pak se lépe dostaneme k podstatě věci. Tedy například k tomu, jak v obou zemích funguje systém vzdělávání a podobně. Číňané jsou přitom „velmi chytří a to, co dokázali, je obdivuhodné“.Zdroj: Bloomberg