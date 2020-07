Wray (šéf FBI): Čína používá špionáž a kyberútoky proti USA a vykrádá intelektuální vlastnictví.

Šéf americké FBI Christopher Wray se pustil do ostré kritiky Číny a jejích praktik. Wray čínskou vládu celkem otevřeně obvinil ze špionáže, cílených kybernetických útoků a krádeže intelektuálního vlastnictví ve velkém měřítku s cílem vyrovnat se Spojeným státům a poškodit jejich ekonomiku.Podle Wraye Čína usiluje o to, aby se vyrovnala USA a v této souvislosti si uvědomila, že musí výrazně postoupit především v oblasti rozvoje a využití nových technologií. Místo zdlouhavé cesty vlastního vývoje se ale pustila jednodušší cestou odcizování intelektuálního vlastnictví. Ekonomické škody vzniklé tímto postupem americkým společnostem jsou obrovské a ve skutečnosti převyšují meze představivosti. Čínský postup se přitom týká v podstatě všech oblastí od špičkového vojenského vybavení až po větrné turbíny.Podle Wraye vědomí výše uvedeného neznamená, že by USA neměly s Čínou i nadále obchodovat a jinak spolupracovat, ale že při zjištění porušování amerického a mezinárodního práva je třeba se ozvat a takové postupy dále netolerovat.Komentář šéfa FBI souvisel se včerejšími vyjádřeními ministra zahraničí Pompea, který uvedl, že administrativa zvažuje možnost zákazu provozování čínských aplikací tamních sociálních sítí na americkém území.