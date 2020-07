10 aktuálně nejlepších akcií pro dlouhodobé investory

Dlouhodobá akumulace aktiv – nejúčinnější forma investování, kterou preferuje jeden z nejznámějších světových investorů – Warren Buffett. Ten prohlásil, že nejlepší investiční horizont je „na věky“. Buffet napsal v roce 1988 dopis akcionářům své investiční společnosti Berkshire Hathaway, ve kterém konstatoval: „Když vlastníme akcie ve vynikající společnosti s vynikajícím managementem, pak naše preferovaná doba držení je navždy.„

Berkshire Hathaway dosáhla za svoji existenci impozantní roční návratnosti více než 20 %. Celkově vzato je to celkový nárůst hodnoty od roku 1965 o neuvěřitelných 2 750 000 %. Index S&P 500 posílil za stejné období „pouze“ o 20 000 %. Není divu, že desítky tisíc investorů každý rok putují do Nebrasky na valnou hromadu Berkshire Hathaway.

Pokud chcete dělat to samé jako „Oracle of Omaha“, měli byste se pravděpodobně spíše dívat na akciový trh z dlouhodobého horizontu než sledovat krátkodobé výkyvy.

„Navždy“ znamená nejdelší možný investiční horizont, který můžete jako investor mít. Takže, které akcie stojí za to držet navždy? Právě tuto otázku chceme rozebrat v následujícím článku, kde objevíte nejlepší akcie, které můžete držet navěky.

Trendy přicházejí a odcházejí, ale které akcie zůstávají?

Akciový trh neustále stoupá a klesá. Po velkolepém růstu cen následují dramatické pády, jakým je například nedávný krach v důsledku pandemie COVID-19. V průběhu let přicházejí a odcházejí nesčetné trendy, jakými byly například 3-D tiskárny, marihuana, lithium nebo technologie palivových článků. Každý humbuk přináší nové dočasné vítěze, kteří nejprve prudce stoupají a poté často ještě rychleji padají a upadají do zapomnění. Pro investory je stále obtížnější sledovat nesčetné množství informací a mohou tak přehlédnout mnoho zajímavých akcií.

Předpoklad: silná pozice na trhu, široká diverzifikace a vysoká ziskovost

Které společnosti vytvářejí dlouhodobou hodnotu a jsou dlouhodobě solidní a stojí za to investovat do jejich akcií? V jedné větě – společnosti se vzestupným potenciálem, které pevně ustojí ekonomické krize a zároveň těží z hospodářských konjunkcí.

Hledáme společnosti se solidními obchodními modely a produkty nebo službami, které budou v budoucnu i nadále žádané. Tyto kvalitní společnosti by měly mít silné postavení na trhu, měly by být široce diverzifikované a měly by stabilně dosahovat vysokých výsledků. V nejlepším případě jsou to také velmi spolehliví plátci dividend.

10. Akcie Abott Laboratoires – dividendový aristokrat z farmaceutického průmyslu

Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000 – Symbol: ABT – Měna: USD) vyvíjí a prodává léky, především pro kardiovaskulární (srdeční a cévní) a neuromodulační (nervové) nemoci. Za poslední tři roky dosáhla společnost průměrného růstu tržeb 12 %, zatímco zisky vzrostly přibližně o 13 %. Společnost také zvyšovala dividendu 40 let v řadě – naposledy na 1,44 USD za akcii. Abott Laboratoires patří do skupiny dividendové šlechty, což je prestižní titul, který obdrží společnost, která dokázala stabilně a nepřetržitě zvyšovat své dividendy po dobu nejméně 25 po sobě jdoucích let. Pro dlouhodobé investory je to velmi silný argument.

9. Akcie Allianz – Pojištění bude potřeba i ve vzdálené budoucnosti

Allianz (ISIN: DE0008404005 – Symbol: ALV – Měna: EUR) má také solidní dlouhodobý obchodní model a vedoucí postavení na trhu. Pojištění je nutné, dokud se lidé a společnosti chtějí chránit před riziky, nejistotami a finančními ztrátami – což bude pravděpodobně vždy. Přestože výsledky pojišťoven kolísají, obchodní model jako takový pravděpodobně v dlouhodobém horizontu zrušen nebude.

8. Akcie Alphabet – Mnohem více než jen internetový vyhledávač

Alphabet (ISIN: US02079K3059 – Symbol: GOOG – Měna: USD) se stala nadnárodní technologickou společností, která provozuje internetové služby jako Google a YouTube. Společnost je aktivní také na trzích s cloud computingem, umělou inteligencí (AI), online reklamou, softwarem, hardwarem a dokonce autonomním řízením. Vzhledem k tomu, že společnost disponuje hotovostí více než 120 miliard USD a téměř nulovým dluhem, je pro ni jednoduché udržet si dominantní postavení na trhu. Většinu potenciálních menších konkurentů, kteří se na trhu objeví, společnost zpravidla koupí.

7. Akcie Coca-Cola – Síla na trhu s nápoji

Každý zná společnost Coca-Cola (ISIN: US1912161007 – Symbol: KO – Měna: USD). Nicméně sortiment společnosti je mnohem širší, než ochucené nápoje Coca-cola, Fanta a Sprite. Nealkoholické nápoje a sycené energetické nápoje sice představují majoritní podíl na tržbách společnosti s více než dvěma třetinami, nezanedbatelný zbytek ale tvoří například sportovní nápoje pod značkami Vio, Apollinaris, Valser Wasser nebo Powerade. Stejně jako Abott Laboratoires je Coca-Cola jedním z dividendových aristokratů. Za pozoruhodných 57 let se výplaty akcionářům každoročně zvyšovaly. Očekává se, že dividendy se budou stabilně zvyšovat i nadále. Poptávka po produktech společnosti je stabilní po celém světě.

6. Akcie Colgate-Palmolive – lídr v segmentu spotřebního zboží se silným portfoliem značek

Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039 – Symbol: CL – Měna: USD) je nadnárodní společnost zabývající se spotřebním zbožím se zaměřením na hygienu, která vyrábí a prodává své výrobky po celém světě. Mezi nejznámější značky společnosti patří Colgate, Elmex, Ajax, Meridol, Palmolive a Fab. V poslední době byl zaveden program snižování nákladů a zaváděny četné inovativní produkty. Online obchodování bylo také silně rozšířeno, takže management plánuje stabilní míru organického meziročního růstu 3-4 %. Díky široké nabídce produktů a silným značkám je společnost Colgate-Palmolive právem na našem seznamu nejstabilnějších společností.

5. Akcie HDFC Bank – Největší banka v Indii

HDFC Bank (ISIN: US40415F1012 – Symbol: HDB – Měna: USD) je největší indickou bankou a lídrem na trhu. Od svého založení v roce 1994 otevřela finanční instituce více než 5 000 poboček a vybudovala pozoruhodný online obchod. Indie brzy předběhne Čínu v počtu obyvatel a očekává se, že se stane během následujících 2 dekád jednou z největších ekonomických mocností na světě. HDFC Bank již dosáhla na indickém trhu velkých úspor z rozsahu a získala tak konkurenční výhodu. Potenciál růstu na rozvíjejícím se indickém trhu je stále obrovský a vyhlídky do budoucnosti o indické ekonomice jsou zajímavé.

4. Akcie International Flavors & Fragrances – skrytý favorit

International Flavours & Fragrances (ISIN: US4595061015 – Symbol: IFF – Měna: USD) je společnost, kterou málokdo zná, přestože pravděpodobně přichází do styku s jejími produkty na denní bázi. IFF vyrábí příchutě a vůně pro 13 kategorií produktů, včetně kosmetiky, parfémů, nápojů a sladkých příchutí. Tržby a zisky společnosti neustále rostou. Vyhlídky na růst jsou dobré ve všech divizích, protože vylepšené recepty a vůně slibují vyšší objemy prodeje průmyslovým zákazníkům.

3. Akcie Nestlé – Jídlo a pití bude potřeba vždy

Lidé budou jíst a pít vždy. I při ekonomických recesích si musí lidé zajistit základní fyziologické potřeby. Švýcarská společnost Nestlé (ISIN: CH0038863350 – symbol: NESN – měna: CHF) vyrábí kojeneckou výživu, hotové a mražené výrobky, nápoje a produkty pro domácí zvířata. Nestlé vždy jde s trendem doby; heslem je „kontinuita a změna“. Například miliardová dohoda se Starbucks společnosti umožní v budoucnu prodávat jejich oblíbené kávové produkty v supermarketech. Bezmasé výroby, jako jsou vegetariánské hamburgery a alternativy ze švýcarského veganského sýra, také dobývají police supermarketů.

2. Akcie Medtronic – lékařské technologie pro léčbu nemocí

Zdravotnická zařízení irské společnosti Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115 – Symbol: MDT – Měna: USD) jsou základní součástí moderní medicíny, od kardiostimulátorů přes inzulínové pumpy, stenty, kostní štěpy až po monitorovací systémy. Medtronic je také dividendová jistota. Za posledních 42 let se podíl na zisku akcionářů každoročně zvyšuje. Takto působivá konzistence je základním předpokladem, který by měly splňovat dlouhodobé investice do akcií.

1. Akcie Thermo Fisher Scientific – široce diverzifikovaná společnost laboratorních technologií

Thermo Fisher Scientific (ISIN: US8835561023 – Symbol: TMO – Měna: USD) vyrábí širokou škálu nástrojů a produktů laboratorního vybavení. Díky velké diverzifikaci je obchodní model dlouhodobě stabilní a odolný vůči krizi. V roce 2019 připadalo více než 41 % tržeb na laboratorní výrobky a služby, 27 % na biologické vědy, 22 % na analytické nástroje a 15 % na speciální diagnostiku. Společnost je velmi všestranná a řada jejích produktů má své využití v boji proti COVID-19. Kromě jiného vyvinula společnost test na COVID-19, který používají miliony lidí.

