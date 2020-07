Expertní inspirace: Americké aerolinie ano, nemovitosti ne!

S americkými leteckými společnostmi to bude podobné jako s automobilkami po finanční krizi. Otázkou není, zda jim stát pomůže, ale jak přesně, a co to případně může znamenat pro akcionáře. Líbí se mi i ropa, prostor pro korekci naopak vidím na nemovitostním trhu, uvedl již zkraje června v rámci debaty z cyklu ABCD investora Tomáš Kálal ze společnosti Conseq Investment Management.

