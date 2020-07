S rozvolněním restriktivních opatření došlo k oživení maloobchodních tržeb (Ranní zpráva z finančního trhu)

V domácí ekonomice dnes budou zveřejněny výsledky květnových maloobchodních tržeb. Ty by měly vlivem uvolnění protikoronavirových opatření meziměsíčně vzrůst, proti loňsku však budou i nadále výrazně zaostávat. Z Maďarska přijdou čísla červnové inflace. Čeká se, že tamní růst spotřebitelských cen zrychlil, zejména vlivem vyšších cen pohonných hmot a potravin.

České maloobchodní tržby zaznamenají meziměsíční nárůst

Květnové uvolnění vládních restriktivních opatření by mělo vést k meziměsíčnímu nárůstu českých maloobchodních tržeb. My čekáme, že celkové prodeje vzrostly oproti dubnu o 7,2 %. I přesto však budou výrazně zaostávat za předkrizovými úrovněmi. Spotřebitelé totiž prozatím zůstávají velmi opatrní, a to především s ohledem na možný nárůst nezaměstnanosti v druhé polovině letošního roku. To, že nejen spotřebitelé, ale i podnikatelé nejsou nyní ochotni utrácet za zbytné zboží, dokládají i výrazné poklesy prodejů automobilů.

Dnešek přinese i zveřejnění hodnot červnové inflace v Maďarsku. Očekává se její nárůst jak v meziměsíčním, tak i v meziročním vyjádření, na 0,7 %, resp. 2,9 %. To by mělo souviset zejména s obnoveným růstem cen pohonných hmot. K růstu maďarských spotřebitelských cen nejspíše i nadále významně přispěly zvyšující se ceny potravin.

Česká ekonomika v květnu mírně oživila, výhled je však nejistý

Česká ekonomika zaznamenala v květnu mírné zlepšení, i nadále však zaostává za předkrizovou úrovní ekonomické aktivity. I přes meziměsíční nárůst o více než 10 %, je průmyslová produkce o zhruba čtvrtinu nižší. Z průmyslových odvětví se aktuálně nejhůře vede automobilovému průmyslu, což dokazují i výsledky zahraničního obchodu. Květnový pokles nových zakázek o necelých 35 % však moc optimismu do budoucna bohužel nedává. Na poptávku si aktuálně nemůže stěžovat inženýrské stavitelství, jehož produkce vzrostla o 1,2 %. V pozemním stavitelství se naopak produkce o 11 % snížila. Přes slabou poptávku z domácí a zahraniční ekonomiky však zůstává nezaměstnanost v ČR prozatím na nízkých hodnotách, v červnu podle MPSV na 3,7 %. Hlavním důvodem je podle nás program Antivirus. Podrobněji jsme o včera zveřejněných indikátorech psali zde https://bit.ly/2VVO1Y5.

Německá průmyslová produkce zklamala, když vzrostla v květnu meziměsíčně pouze o 7,8 %, zatímco trh počítal s nárůstem o 11,1 %. V meziročním vyjádření zůstává tamní průmyslová produkce nižší o necelých 20 %. Výraznější oživení zaznamenal maďarský průmysl, kde produkce vzrostla meziměsíčně o 15,6 %, meziročně však poklesla o téměř 30 %. Vývoj v průmyslových odvětvích tak zůstává utlumený napříč jednotlivými evropskými státy a hlavní faktorem je zejména nejistota ohledně vývoje ekonomik v druhé polovině letošního roku.

Koruna včera oslabila, když se proti euru obchodovala v odpoledních hodinách za 26,70 CZK/EUR a proti dolaru za 23,65 CZK/USD. To souviselo především s oslabením eura k dolaru, spíše než se včera zveřejněnými daty. Ztratil totiž i polský zlotý a maďarský forint.