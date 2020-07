Doporučení obyvatelům Moravskoslezského kraje necestovat do Slovinska, pokud nesplňuji výjimky pro cestovatele ze žlutého seznamu, nebo nechtějí jít do karantény (netýká se tranzitu)

07.07.2020 / 19:13 | Aktualizováno: 07.07.2020 / 19:26



Velvyslanectví ČR v Lublani doporučuje všem osobám, které mají v cestovních dokladech údaj o trvalém pobytu v Moravskoslezském kraji nebo údaj o tom, že daný doklad byl vydán úřadem na území Moravskoslezského kraje, aby v této chvíli necestovaly do Slovinska (s výjimkou tranzitu přes Slovinsko, který je možný), pokud nesplňuji výjimky pro cestovatele ze žlutého seznamu, nebo nechtějí jít do karantény.

Při vstupu do země slovinská policie, při zatím namátkových kontrolách, může posuzovat pobyt českých občanů podle údajů uvedených v předložených cestovních dokladech: cestovních pasech a občanských průkazech. Nedoporučuje se proto všem osobám, které mají v občanském průkazu uveden trvalý pobyt na území Moravskoslezského kraje nebo kterým byl vydán cestovní pas nebo občanský průkaz úřadem na území Moravskoslezského kraje, cestovat do Slovinska. Nelze totiž garantovat, že jim bude vstup do země umožněn, pokud nesplňuji výjimky pro cestovatele se žlutého seznamu, nebo nechtějí jít do karantény.



O podmínkách cestování osob, které mají cestovní doklady vydané na území Moravskoslezského kraje, přičemž na území kraje nepobývaly v posledních 14 dnech, velvyslanectví jedná se slovinským ministerstvem vnitra.



Prosíme všechny cestovatele, aby respektovali slovinské rozhodnutí zařadit Moravskoslezský kraj do žlutého seznamu a dodrželi restrikce, které byly pro Moravskoslezský kraj stanoveny.