České stavebnictví v květnu zrychlilo propad

Bytová výstavba zůstává stále při zemi. Počet zahájených bytů v celé ČR v květnu nepatrně vzrostl o 0,8 procenta na 3376 bytů. Nejvíce nových bytů v nových projektech se začalo v květnu stavět ve Středočeském kraji (472 zahájených bytů). Následuje Praha se 437 zahájenými byty a Jihomoravský kraj se 396 zahájenými byty. Nové bytové výstavbě nicméně letos i nadále dominuje hlavní město, kde se od začátku roku začalo v nových projektech podle ČSÚ stavět už 2419 bytů. Druhá příčka patří Středočeskému kraji (2250 zahájených bytů) a třetí pak kraji Jihomoravskému (1978 zahájených bytů). Přes tisícovou hranici se bytová výstavba letos dostala už jen v Plzeňském kraji (1030 zahájených bytů).

Pozitivnější čísla hlásí statistika dokončených bytů. Zatímco ještě v dubnu počet dokončených bytů v celé ČR meziročně propadl o 32,5 procenta, v květnu jich naopak meziročně přibylo 15,3 procenta. Firmy tak letos v květnu dokončily celkem 2943 bytů. Nejvíce jich připadalo na Středočeský kraj (552 dokončených bytů v nových bytových projektech). Druhou pozici zaujal Jihomoravský kraj (392 dokončených bytů) a na třetí skončila Praha (332 dokončených bytů). Průběžné první místo patří Středočeskému kraji v počtu dokončených bytů v nových projektech od začátku letošního roku, firmy zde dokončily celkem 2400 bytů. Druhá je s 1920 dokončenými byty Praha a třetí pak Jihomoravský kraj (1405 dokončených bytů).

Zablokovaný povolovací proces nových staveb, který je nejpalčivější v hlavním městě, společně s nedostatkem stavebních pozemků tak i nadále způsobuje přesun stále většího množství lidí do středočeských obcí v okolí Prahy. Tento trend se v nejbližší době jen tak nezmění a střední Čechy se tak i nadále budou přetahovat s Prahou o čelo bytové výstavby.

Pokud jde o celé stavebnictví, tak to nejspíš žádné světlé období nečeká. I několik týdnů po začátku uvolňování protikoronavirových omezení se spousta stavebních firem potýká s nedostatkem zahraničních pracovníků, protože mnozí se stále nedostali zpátky do ČR. Útlum se dá v této ekonomicky nejisté době očekávat u soukromých investorů. Ještě více tak vzroste závislost stavebních firem na státu a jím vypisovaných velkých stavebních zakázkách. I ty však svazuje přísná byrokracie. Opětovnému nastartování celého sektoru by pomohlo urychlení připravovaných infrastrukturních projektů a přijetí nového stavebního zákona. V našem legislativním Kocourkovu je však rychlejší schvalování spíše utopií. Stavaři tak budou muset i nadále čekat na to, co z byrokratické mašinérie nakonec vypadne. Sebelepší investiční plán totiž v boji s úředním šimlem neobstojí.

RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.