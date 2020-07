Česká pomoc Nigérii v jejím boji proti pandemii dorazila do města Kano

02.07.2020 / 16:46 | Aktualizováno: 07.07.2020 / 17:33

Dne 1. července t.r. dorazil do severonigerijského města Kano speciální letoun vypravený českými firmami za účelem realizace kontraktu na generální opravy 3 letounů L-39 v arzenálu Nigerijských vzdušných sil. Zatímco letouny české výroby se touto cestou přesunou na opravy do ČR, aby obří letadlo typu Antonov neletělo do Nigérie s prázdnou, velvyslanectví ČR v Abuji s podporou domácích firem využilo této příležitosti k přepravě a předání českého humanitárního daru zdravotnického materiálu Nigérii v jejím boji proti pandemii koronaviru COVID-19.