Když má blog větší hodnotu, než celé The New York Times

Slate Star Codex má větší hodnotu než celé The New York Times. V tomto smyslu se nedávno vyjádřil ekonom Scott Sumner v souvislosti s tím, že na NYT chtěli zveřejnit jméno autora populárního blogu SSC a ten tak blog radši smazal. Píšu to v souvislosti s tím, že akcie NYT letos posilují o více než 30 %, zatímco celý trh měřený indexem SPX ztrácí asi 4 %.



SSC je, respektive byl, v USA a asi nejen tam hodně oblíbený. Jeho autor vystupoval pod jménem Scott Alexander a tajil svou identitu z bezpečnostních důvodů. Když se dozvěděl, že NYT chtějí zveřejnit jeho pravé/celé jméno, blog radši smazal, což vyvolalo vlnu nevole proti NYT. Zmíněný pan Sumner v té souvislosti psal, že SSC má větší hodnotu než NYT v tom smyslu, že SSC je těžko nahraditelný, zatímco informace v NYT lze do značné míry poskládat i z toho, co píší ve WSJ, Washington Post, FT a dalším tisku.





Jinak řečeno, mix těchto zdrojů je podle ekonoma téměř dokonalým substitutem NYT, zatímco dokonalý substitut SSC neexistuje. Já jsem SSC nikdy nečetl vyjma posledního, uzavíracího příspěvku . A na NYT se například současné epidemické situaci ve světě a v USA od počátku věnovali podle mne dost dobře. Což může souviset s tím, jak moc jim za první čtvrtletí narostl počet předplatitelů. Pojďme se podívat na pár čísel a na valuaci NYT.Podle Statisty dosáhl onen počet předplatitelů v Q1 2020 3,897 milionů, což reprezentuje docela skok z předchozích 3,429 milionů. A i předchozí čtvrtletí se čísla začala trochu odtrhovat od dříve lineárně rostoucího trendu. NYT si tak v tomto smyslu nevedou zle. Za posledních 12 měsíců firma generovala tržby ve výši 1,82 miliard dolarů a po investicích na volném toku hotovosti vydělala 0,15 miliard dolarů . Pokud by tak činila rok co rok i nadále, současná hodnota takového toku hotovosti by dosáhla asi 2,63 miliard dolarů Kapitalizace se ale pohybuje na 7,1 miliardách dolarů a investoři tak očividně čekají, že jim NYT přinese něco více, než stagnujících 0,15 miliard dolarů . Podle mých hrubých kalkulací by tuto kapitalizaci ospravedlnil například volný tok hotovosti soustavně rostoucí o 3,6 %, což by během deseti let znamenalo následující:Do deseti let by tedy NYT měly podle současné kapitalizace a tohoto scénáře po investicích generovat o něco více než 200 milionů dolarů . A i pak by toto číslo mělo dál růst o zmíněných 3,6 % ročně. Těchto 3,6 % můžeme vnímat tak, že NYT by měly být schopny zvedat své ceny dlouhodobě v souladu s inflací ve výši 2 % a k tomu přidat „reálných“ cca 1,6 %. Je to moc, nebo málo?

Odpověď bude dána za prvé tím, jak se bude vyvíjet celkový počet čtenářů zajímajících se o to, co můžeme nazývat středněproudými informacemi a úvahami, které nabízí periodika od NYT po FT. Za druhé tím, jak se budou měnit tržní podíly. A za třetí tím, jak budou tyto subjekty schopny své produkty nacenit, což úzce souvisí s prvními dvěma body. Třeba S&P Global Market Intelligence ve svých projekcích pro NYT počítá s několikaletým růstem volného toku hotovosti pohybujícím se v průměru znatelně nad výše uvedenou hranicí, pak ale tempo růstu klesne k nule. Podobné scénáře kapitalizaci ospravedlňují jen těžko, protože o hodnotě rozhoduje zejména to, co se bude dít dlouhodobě (tedy to, o čem víme nejméně).