Když rodiče žádají o hypotéku spolu s dětmi

Situace, kdy rodiče žádají o hypotéku spolu se svými zaopatřenými dětmi, není ničím výjimečná a umí s ní pracovat všechny hypoteční banky v České republice. Tento typ úvěru má však své odlišnosti, o kterých je dobré vědět.

Maximální splatnost hypotéky

Standardně platí, že hypoteční úvěr by měl být splacen v rámci produktivního věku žadatele s nejvyšším příjmem, tj. do max. 75 let věku. Co ale v případě, že o hypotéku žádají rodiče po padesátce a jejich zaopatřené děti po třicítce? I v takovém případu hrozí, že banka bude chtít odvozovat maximální splatnost hypotéky od staršího žadatele. Výjimečně lze však tuto splatnost počítat od věku mladšího z žadatelů a to v případě (podmínky se mezi bankami liší):

- pokud mladší z žadatelů má příjmy na splácení alespoň poloviny splátky hypotéky,

- pokud mladší z žadatelů má příjmy, z nichž je schopen pokrýt celou splátku hypotéky.

Vlastnická práva k nemovitosti

U hypotéky platí, že minimálně jeden z žadatelů by měl být alespoň částečným vlastníkem nemovitosti, do které jsou investovány peníze z hypotéky. To znamená, že rodiče žádající o hypotéku s dětmi mohou ale nemusí být majiteli či spolumajiteli nemovitosti, zde záleží čistě na domluvě.

Ručení za hypotéku

Všichni účastníci úvěrové smlouvy ručí za splácení hypotéky bez omezení. Banka v tomto případě nehledí na dohody mezi jednotlivými dlužníky a v okamžiku, kdy dojde k pozastavení splácení, dlužnou částku vymáhá od všech zainteresovaných stran.

Rodiče žádající o úvěr spolu se svými dětmi by tedy měli počítat s rizikem, že se budou muset aktivně podílet na splácení hypotéky v době, kdy jejich děti nebudou mít dostatečné příjmy na splátky.

Zároveň, informace o „spolužádání“ o hypotéku je, stejně jako informace o splácení, uvedena v bankovním registru i u rodičů. Co to znamená? Pokud rodiče budou chtít požádat o úvěr, bude jim splátka hypotéky započítávana do výdajů a případné opožděné splátky této hypotéky jim mohou zamezit čerpání úvěru. V případě, že se děti opakovaně opožďují se splátkou úvěru, stávají se i rodiče „neúvěrovatelní“.

Doba splolužádání

Účastníky úvěrové smlouvy lze měnit dodatkem ke smlouvě o hypotečním úvěru, nejčastěji za poplatek cca 5 000 Kč. Pokud to umožňuje finanční situace zaopatřených dětí, lze rodiče z úvěrového svazku vyjmout i mimo fixaci úrokové sazby.