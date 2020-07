Piráti chtějí projednat epidemii mezi horníky, úspory v rozpočtu a zrušení účelových výjimek pro premiérův střet zájmů

Epidemická situace na Karvinsku, státní rozpočet, evidence skutečných majitelů a další témata zmínili poslanci Pirátů na brífinku před 54. schůzí Sněmovny. Poslanci budou zítra také rozhodovat o obsazení pozice v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, kam Piráti nominovali odborníka na média Josefa Šlerku.

Poslankyně a 1. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová zahájila tiskovou konferenci shrnutím epidemické situace na Karvinsku: „Situace na Karvinsku má dopad na celou republiku. Už v květnu jsme připomínali jak na Výboru pro zdravotnictví, tak i na plénu Sněmovny, že zvládnutí situace na Karvinsku bude prubířským kamenem pro zvládnutí případných dalších ohnisek. Hejtman kraje Ivo Vondrák z vládního hnutí ANO nám tehdy ironicky odpověděl, že děkuje za rady, ale vše zvládne sám. To se nestalo. Nebyla otestována ani polovina zaměstnanců OKD testy PCR. Zařazení projednání situace se nám povedlo stanovit na čtvrtek. Budeme požadovat, aby proběhlo testování pomocí PCR testů u všech zaměstnanců i členů domácnosti a posílení mobilních odběrových míst, vedle toho je nutné vyřešit pracovněprávní situaci horníků, resp. jejich finanční kompenzaci.“

K jednání o státním rozpočtu, které proběhne ve středu se vyjádřil poslanec Mikuláš Ferjenčík: „Nesouhlasíme s přístupem vlády, která říká, že šetřit budeme až za rok. Ve chvíli, kdy máme 500 miliardový schodek je na místě, aby stát hledal alespoň nějaké úspory ve svém provozu, zejména v oblasti výdajů na PR nebo a marketing. Není obhajitelné, aby v situaci, kdy šetří firmy i občané, tvrdil stát, že šetřit nemusí. Proto jsme navrhli tři varianty úspor – snížení schodku o 11, 16 a 25 miliard korun, což by přimělo stát hledat úspory ve svém provozu, které jsou podle nás potřeba.“

Poslanec František Navrkal připomněl, že Sněmovna se bude zabývat zákonem o evidenci skutečných majitelů, jehož je zpravodajem: „Spolu se STAN a KDU-ČSL jsme připravili pozměňovací návrh, který zabrání využít Andreji Babišovi výjimky pro firmy zaparkované ve svěřenském fondu a tvrdit, že majitelem Agrofertu není on. Na nevhodnost této výjimky upozornili i vládní odborníci na evropské právo. Ve druhém návrhu přidáváme povinnost zveřejňovat v evidenci i strukturu majetkových vztahů, aby se veřejnost mohla ve vztazích lépe zorientovat. Kromě toho navrhujeme například i zvýšení pokut pro velké firmy za vložení nesprávných údajů do registru. Nechceme, aby se ČR stala rájem netransparentnosti v EU, kam budou zahraniční firmy unikat před evropskou směrnicí proti praní špinavých peněz.“

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek informoval o prosazení projednání novely zákona o technických normách pro živnostníky: „Podle našeho návrhu vypracovaném ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu bude existovat sponzorovaný přístup a veškeré normy budou bezplatně dostupné na internetu. Pro živnostníky, kteří je musejí závazně používat podle zákona, to bude znamenat úspory v tisícovkách korun.“

Tématu oběhové legislativy se poté věnoval poslanec František Elfmark: „Zákon o obalech by měl být projednáván dnes odpoledne ve 2. čtení. Naše pozměňovací návrhy mají umožnit dobrovolné zálohování, požadují zachování recyklačních cílů pro hliník, které vychází z cílů EU, a také upravují podmínky pro vstup nových autorizovaných obalových společností na trh. Zítra nás pravděpodobně čeká třetí čtení ostatních zákonů v rámci tzv. oběhového balíčku. U nich navrhujeme např. dva ambiciózní termíny pro ukončení skládkování, a to v roce 2024 nebo 2027. Rovněž navrhujeme spalovací doplatek za energetické využití neupravených odpadů a řešíme třídící slevu. Řídíme se heslem, že nejlepší je odpad, který nevznikne. Nesmíme dopustit, abychom byli vnímáni jako popelnice Evropy.“

Poslanec Tomáš Martínek uvedl, že už od roku 2018 čeká na projednání jeho pirátský návrh s pozměňovacími návrhy na snížení až zrušení daně z nabytí nemovitostí u vlastnického bydlení, proto se chystá podpořit i vládní návrh na zrušení daně: „Přijetí návrhu ovšem sníží daňové příjmy státu zhruba o 13 miliard korun ročně. Při současném tempu zadlužování každého občana 50 tisíc korun ročně doufám, že zrušení daně nepovede k přesunu daňové zátěže na běžné občany. Předkládám rozpočtově odpovědný pozměňovací návrh, který umožní nadále vybírat daně pouze u právnických osob, které nepřichází o možnost odečítat náklady na úvěr, a občanů třetích zemí mimo EU, kteří nemají povinnosti a práva občanů EU a nepřispívají veřejným financím. Návrh by přinesl do státního rozpočtu zhruba 3 miliardy korun ročně. Kromě toho bych rád uvedl, že do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nominujeme nezávislého odborníka doktora Josefa Šlerku z Univerzity Karlovy a doufáme, že kandidát v zítřejším hlasování projde dle dodržení zásady poměrného zastoupení.“

Poslanec Jan Pošvář brífink Pirátů uzavřel problematikou týrání zvířat: „Navrhli jsme předřazení návrhu zákona na ochranu zvířat před týráním. Sněmovna to bohužel zamítla, takže nyní hrozí, že se návrh nestihne projednat. Zákon má potenciál zamezit zbytečnému týrání především zrušením klecového chovu slepic a drezury volně žijících zvířat. Naším záměrem také bylo, aby chovatelé a zemědělci co nejdříve věděli co je čeká a na co se mají připravit.“





Jakub Dušánek

Mediální odbor Pirátské strany