Citi: Trhy budou následujících 12 měsíců v patové situaci. Preferujeme defenzivní sektory a tituly

Analytici americké banky Citigroup pro následujících 12 měsíců odhadují jen malý progres akciových trhů. Býci i medvědi jsou zhruba ve vyrovnaném poměru a analytici banky věští patovou situaci. Analytici banky proto radí svým klientům nehnat se příliš kupředu a spíše vyčkávat a kupovat lokální poklesy a minima.Analytici i nadále favorizují především americké a rozvíjející se trhy s preferencí vůči defenzivním sektorům. To znamená vůči sektorům či titulům s konstantní dividendovou politikou a relativně stabilními výsledky generovanými bez ohledu na aktuální stav ekonomiky či jejího cyklu.Aktuálně probíhají rallye cyklických sektorů nebyla zatím potvrzena odpovídajícím růstem dluhopisových výnosů, který takovou rallye obvykle doprovází. To naznačuje pochybnosti trhu o dlouhodobější udržitelnosti růstové rallye. Analytici banky považují cyklické sektory a tituly v čele s technologiemi aktuálně za překoupené s časovým horizontem 1-2 měsíců. Defenzivní sektory a tituly jsou nyní naopak přeprodané.Analytici banky očekávají, že centrální banky během následujících 12 měsíců skoupí z trhu finanční aktiva v celkovém objemu cca 6 biliónů USD Banka si vytvořila 18 bodový systém indikátorů naznačujících možnost vstupu do medvědího trendu. Doposud tento výstražný systém varuje v 6,5 případu ze zmíněných 18 možných. Mezi hlavní rizika analytici banky řadí nadhodnocení výsledkových očekávání a to o cca 30%. Globální P/E se pohybuje na úrovni 24 oproti rozumnější úrovni kolem 17.Rizikem je také vývoj koronavirové pandemie v USA a ve světě obecně.