BREAKING: Spoločnosť Novavax oznamuje financovanie vo výške 1,6 miliardy dolárov, akcie zaznamenali v predobchodnej fáze nárast o 44%

Spoločnosť Novavax Inc (NVAX.US) oficiálne oznámila financovanie operácie Warp Speed ??vo výške 1,6 miliardy dolárov. Spoločnosť bola vybraná na účasť v operácii Warp Speed ??(OWS) - vládny program USA, ktorého cieľom je dodať milióny dávok vakcíny proti COVID-19 v roku 2021. Financovanie by malo podporovať klinický vývoj v neskorom štádiu a zavedenie rozsiahlej výroby. Výsledkom je, že spoločnosť má dodať 100 miliónov dávok NVX-Cov2373 - kandidáta na vakcínu spoločnosti Novavax proti COVID-19. Výroba by sa mala začať koncom roka 2020.

Cena akcií spoločnosti Novavax Inc (NVAX.US) po týchto správach zaznamenala prudký nárast. Zdroj: xStation5