Buiter: Banky by neměly vyplácet dividendu, ale vydávat nové akcie. Fed by měl zavést negativní sazby případně digitální měnu

Známý ekonom Willem Buiter na stránkách VoxEU vypočítává tři chyby, které nyní činí nejvýznamnější centrální banka na světě – americký Fed. Za prvé odmítá negativní sazby, za druhé zvyšuje rizikovost své rozvahy „netransparentními kvazifiskálními operacemi“ a za třetí zátěžovými testy, které neodrážejí sílu krize vyvolané koronavirem.



Buiter patří k těm, kteří by Fedu radili, aby snížil sazby do záporu. Podle jeho názoru by mohly klesnout na záporných 75 bazických bodů. Alternativou by byly různé nástroje, které by působily podobně jako negativní sazby. Mezi ně by patřilo například zavedení „proměnlivých měnových kurzů mezi měnou a depozity bank u banky centrální“ či „úplné opuštění současné měny s tím, že veřejnost by měla přístup k digitální měně vydávané centrální bankou“.





Ekonom dále uvádí, že Fed od počátku pandemie nakoupil řadu aktiv a s tím se do jeho rozvahy dostaly rizikové instrumenty. A její celkovou rizikovost zvedají i swapové linky s jinými centrálními bankami. Buiter se domnívá, že Fed by měl být mnohem transparentnější ohledně struktury držených aktiv. A síla jeho rozvahy by měla být garantována ministerstvem financí s tím, že i toto ministerstvo by rozhodovalo o tom, jaká aktiva centrální banka nakupuje. ECB je na tom v tomto ohledu podle ekonoma ještě hůře, protože neexistuje žádná nadnárodní autorita, která by poskytovala garance za aktiva držená v rozvaze ECB . A která by „otevřeně a smysluplně komunikovala s vedením ECB “. Výsledkem je to, že „klesá legitimita ECB a eurosystému, protože banka má ve své rozvaze velký objem vládních a soukromých dluhopisů půjček , který představuje nemalý fiskální transfer vládním a soukromým protistranám“.Buiterovi se nezamlouvají ani zátěžové testy provedené v americkém bankovním sektoru. Byly totiž zveřejněny jen celkové výsledky, testy nebraly do úvahy rozšířenou vládní podporu v nezaměstnanosti na straně jedné a horší scénáře dalšího vývoje na straně druhé. Pracovaly totiž jen s oživeními tvaru V, U a W, ne s možností, že ekonomika půjde cestou „L“. Navíc nepočítají s možností, že po oživení se ekonomika dlouhodobě nedostane na předchozí trend. Fed má podle Buitera také příliš optimistický pohled na výši kapitálu 33 největších amerických bank.Ekonom se domnívá, že je správné zakázat americkým bankám výplatu dividend. K tomu by ale podle něj měly banky povinně navýšit svůj kapitál vydáním dalších akcií . Takový krok by měl zajistit, aby i v tom nejhorším scénáři měly dost kapitálu.Zdroj: VoxEU