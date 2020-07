Rozbřesk: Jak se ekonomika vzpamatovává z karantény

Tento týden bude ve znamení nových reálných dat z ekonomiky, která ukážou, v jakém stavu se nacházely největší odvětví po začátku uvolňování restriktivních opatření zaměřených na boj s koronavirem, a to nejenom u nás, ale i v blízkém okolí. Už včera se trhy měly možnost podívat na vývoj nových zakázek v německém průmyslu, který byl v důsledku své exportní orientace koronakrizí zasažen extrémně silně. Květnová data naznačují, že z nejhoršího je německý průmysl už venku, avšak k předkrizové úrovni zakázek má stále ještě velmi daleko. Proto lze více než desetiprocentní meziměsíční nárůst objednávek jistě uvítat, avšak současně se nedá přehlédnout, že jsou stále o téměř 30 % pod úrovní loňského května nebo o 31 % pod únorovou hodnotou. V případě automobilového průmyslu, jehož dodavatelské řetězce sahají i do ČR, byly květnové zakázky v podstatě jen poloviční.



Jak si vedl průmysl v květnu, kdy se už postupně rozběhla výroba všech tří tuzemských automobilek, jsme se dozvěděli už dnes. Meziroční čísla by už neměla po dubnovém třetinovém propadu snad nikoho vyděsit a květen se po dubnových -33,7 % přidává s -29,4 %, po očištění s -25,7 %. Tím podstatným je, do jaké míry se situace v největším odvětví zlepšila ve srovnání s předchozím měsícem. A možná ještě podstatnější bude, jak vypadaly zakázkové knihy průmyslových firem. Přineseme podrobný komentář. Už z dřívějších průzkumů totiž vyplývalo, že nálada v průmyslu se sice vrací k předkrizovým (byť i tak slabým) úrovním, avšak spíše díky úlevě a nadějím vkládaným do dalších měsíců a nikoliv v důsledku hrnoucích se objednávek.



Ve čtvrtek by měly přijít na řadu statistiky z českého trhu práce , který zatím velkou vlnu propouštění nezaregistroval, ať už v důsledku vyčkávání firem podpořených kurzarbeitem nebo odchodu zahraničních agenturních zaměstnanců. Přesto by červnová čísla mohla více napovědět, s jak velký problémem má ČR na tomto poli asi počítat. Nepůjde pouze o počty nezaměstnaných , ale i o volná pracovní místa , jejichž počet se postupně zmenšuje. Pokud by údaje MPSV ještě doplnilo o počty podpořených míst v rámci programu Antivirus, byl by to téměř dokonalý obrázek současného stavu. Česká data v pátek završí inflace , která se oproti dřívějším očekáváním stále ještě drží v důsledku zdražování potravin výše. I když i červnová data budou nejspíš dál na horní hranici tolerančního pásma ČNB , pokles inflace ve druhé polovině roku je v podstatě téměř jistý. Z pohledu centrální banky však možná tentokrát sehrají větší roli právě výše uvedená data z české i evropské ekonomiky , která budou formovat její novou prognózou, nad níž se bude bankovní rada rozhodovat o nastavení měnové politiky už začátkem srpna. Koruna od pátku ztrácela a dostala se zpět k úrovni 26,70 EUR/CZK s tím, jak se měnil sentiment na trzích. Zápis z jednání bankovní rady, kde jasně zazněla preference stability sazeb, ani slova guvernéra o potřebě sazby dál nesnižovat, ji tentokrát nechala chladnou. Tento týden trhy čeká dávka nových (květnových) statistik z reálné ekonomiky , které ukážou, jak hutný restart hospodářství zažívalo po uvolnění hlavních restriktivních opatření , a nakonec i červnová inflace , která by ČNB měla nechat v klidu. V každém případě to budou čísla, která vstoupí do nové prognózy centrální banky, nad kterou se bude bankovní rada rozhodovat už na začátku srpna.Zcela nečekaný nárůst podnikatelského optimismu v americkém sektoru služeb (červnový index ISM vylétl na 57,1 bodu) a relativně slabé nové objednávky v německém průmyslu (za měsíc květen) včera paradoxně mírně pomohly euru . Opět se tak ukázalo, že klesající averze k riziku jde ruku v ruce s posilujícím eurodolarem.Vzhledem k tomu, že trh stále ignoruje vysoká čísla počtu nově nakažených USA a kalendář očekávaných událostí je relativně neatraktivní, tak by dnes mohl eurodolar setrvat v letním módu. Ropa Brent vykazuje v posledních týdnech - navzdory rostoucím obavám z druhé vlny koronavirové pandemie - nebývalou stabilitu a její cena tak nadále kotví u hranice 43 dolarů za barel . Tento týden bude pozornost ropného trhu upřena na fundamentální statistiky. Již dnes přijdou na řadu data k zásobám od Amerického petrolejářského institutu, předskokana zítřejších oficiálních čísel od EIA, která zřejmě dále potvrdí probíhající rebalancování ropného trhu. V pátek to pak bude aktivita amerických producentů, jež by mohla po dlouhých měsících zastavit propad a ve světle vyšších cen ropy nastartovat postupný obrat trendu.Wall Street vstoupila do nového týdne velmi úspěšně. Všechny tři hlavní indexy výrazně posílily. Velikým růstem se mohly pochlubit akcie čínských firem obchodovaných na burzách v USA - Nio posílilo o dalších více než +22 %. Weibo přidalo téměř +18 % a Alibaba posílila o úctyhodných +7 %. Na rekordních úrovních se opět octly akcie Tesly , jež přidaly více než 13 %. Rekord zaznamenala i společnost Amazon . Její akcie posílily o dalších +5,77 % na historickou maximální úroveň 3057 USD . Dařilo se i Applu, jehož akcie přidaly dalších +2,67 %. Rekord zaznamenaly i akcie Netflix, jež posílily o +3,55 %. Akcie Uberu posílily o +6 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Dow Jones +1,78 %; S&P 500 +1,59 %; Nasdaq Composite +2,21 %.