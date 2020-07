Číňané houfně nakupují akcie v zemi, pohání je sílící optimismus, že čínská ekonomika zvládá koronakrizi nejlépe na světě. Citelný růst čínských akcií byl v pondělí vzpruhou celému světu

Čínské akcie v pondělí svým citelným růstem podpořily příliv poměrně optimistické nálady na světové trhy. Klíčový ukazatel čínských akcií, Šanghajský kompozitní index, si připsal 5,7 procenta, nejvíce od roku 2015. Vyhoupl se tak na své dvouleté maximum. Obrat obchodů na burzách v Šanghaji a Šen-čenu dosáhl úrovně půldruhého bilionu jüanů, a byl tak nejvyšší za uplynulých pět let.

List China Securities Journal v úvodníku svého dnešního vydání zásadně povzbudil optimismus na čínských trzích, jelikož uvedl, že dobrá kondice čínských akciových trhů je pro zotavení ekonomiky po koronavirové krizi důležitější než kdykoli v minulosti. List vydává mediální skupina China Fortune Media, založená státní tiskovou agenturou Nová Čína. Stanoviska listu tak představují silné vodítko při posuzování ekonomických záměrů a priorit čínské komunistické strany. Akcioví investoři v Číně nyní ve zvýšené míře sázejí na to, že Peking podpoří další růst cen akcií v zemi.

Stanovisko listu dále aktivizovalo drobné čínské investory, kteří zodpovídají za zhruba 80 procent všech obchodů na čínských burzách. Již několik dní vládne v Číně optimismus, že tamní ekonomice se daří zvládat koronakrizi lépe než kterékoli jiné ve světě. To poskytuje optimismu investorů základ, který pak státní média přiživují. Zároveň však mají situaci pevněji v rukou než v letech 2014 a 2015, kdy podobně zažehly optimistickou náladu na trzích. Výsledkem tehdy ovšem bylo dramatické splasknutí akciové bubliny, k němuž došlo v roce 2015. Peking, zdá se, se z pět let starého fiaska poučil a přes optimistická stanoviska svých hlásných trub pouští do ekonomiky podpůrnou likviditu stále poměrně kontrolovaně a opatrně.

Silný růst čínských akcií poskytl vzpruhu trhům po celém světě. Ukazatel světových akcií, MSCI World Index, se dostal nejvýše od začátku června. Americký převážně technologický trh Nasdaq se dnes právě i díky čínskému optimismu vyhoupl na svůj historický rekord. Index Standard & Poor’s 500, klíčový ukazatel amerických akcií, si pravděpodobně připíše pátý růstový obchodní den v řadě.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom