Momentum na Nasdaq začíná připomínat dot-com bublinu

Jedna věc je, aby se akcie prudce odrazila poté, co za měsíc ztratila čtvrtinu své hodnoty, tak jako v březnu. Ale úplně jiná věc je dělat to samé dál i po prudkém nárůstu na rekordní výše. To se děje na největších technologických akciích v USA, které zaznamenaly jeden z nejlepších týdnů od začátku zotavení.

V polovině roku 2020 poznamenaného koronavirem je americký technologický index Nasdaq 100 nejen zpět v pozitivním teritoriu, ale míří na nejlepší roční zisky za posledních dvacet let. Největší americké firmy nejen že přežily karanténu, ale dokonce se jejich náskok díky tomu dramaticky rozšiřuje, protože investoři se hrnou do čehokoli velkého a stabilního.

Nasdaq 100 se zastavil po dalším vzrušujícím týdenním výstupu na více než 600 bodů nad úrovní, do které zasáhl koronavirus. Míra rychlosti tohoto indexu vzhledem k rychlosti širšího S&P 500 překonala jeho maxima z dob dot-com bubliny.

Jen málokdo tušil, že něco takové přijde. Ještě předtím, než koronavirus zacloumal celým světem a věci ještě dávaly smysl, si Wall Street byla jistá, že v případě selhání býčího trhu budou prvními oběťmi technologické akcie s vysokou valuací. Realita byla ale jiná. Silné rozvahy této skupiny a karanténa působily spíše jako izolace před nejhoršími letošními poklesy.

Začíná druhá polovina roku a technologické hvězdné výnosy lze jen těžko ignorovat. Nasdaq 100 ustál široký propad akcií a narostl o 18 %. Zbytek trhu nechal v prachu za sebou. Rozdíl mezi tímto technologickým indexem a S&P 500 je nyní nejširší za sledovanou dobu.

Skeptici samozřejmě říkají, že tito akcioví oblíbenci zašli příliš rychle příliš daleko. To podporují i určité ukazatele. Nasdaq 100 vyšplhal vysoko nad 200denní klouzavý průměr s prémií blížící se 20 %. Takovou úroveň bujnosti jsme viděli na vrcholu trhu v únoru.

"Je to síla - investoři prostě dobrovolně dávají peníze a stále je nalévají do technologií s velkou kapitalizací, a to navzdory všem regulačním obavám v USA, Evropě a Číně, i přes to všechno," řekl Yousef Abbasi, stratég globálního trhu ve společnosti StoneX. "Je to natolik odpojené od fundamentu, že je těžké o tom reálně hovořit."

Těm, co o této rally pochybují, vyvstává na mysli dot-com bublina. V očích zastánců techu je to naopak silný důvod k tomu, aby zůstali býčí. Stačí zvážit jaké množství peněz tito technologičtí giganti jako Apple a Microsoft vydělají nyní oproti době před dvaceti lety. V roce těsně před internetovým krachem vydělaly IT společnosti z indexu S&P 500 dohromady zisky za zhruba 50 miliard USD. V loňském roce to bylo celkem 240 miliard dolarů.

"Trochu mě znepokojuje tempo růstu celého trhu, ale především Nasdaqu," řekl Tim Courtney, hlavní investiční ředitel společnosti Exencial Wealth Advisors. "Když se podíváte na valuace akcií s velkým růstem, řekněme, oproti zbytku trhu, nebo na firmy s velkou hodnotou nebo ty malé, tak se určitě vracíme zpět do rozmezí první dekády 21. století. “

Zdroj: Bloomberg