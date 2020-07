Zrušení účtu bez udání důvodu. Mají na to banky právo?

Opravdu na to mají právo. I když to pro spoustu lidí a podnikatelů rozhodně není férový přístup. Jak se k tomu staví banky a ministerstvo financí?

V posledních měsících čtu čím dál častěji o případech zrušení bankovního účtu bez souhlasu či vědomí jeho majitele. K této problematice existuje mnoho článků, diskuzí a hojně probíraná je i na sociálních sítích v podnikatelských skupinách. Ano, opravdu se to děje a nejedná se o výjimečné případy.

Zrušený bankovní účet vás může hodně zaskočit

Banka vám může zrušit účet kdykoliv, a to i když jste její letitý klient, např. máte otevřený účet v bance přes dvacet let, nikdy jste nic nedlužil či nebyl ve zpoždění se splátkou úvěru. Ano i na tyto „čisté“ klienty může padnout stín pochybnosti. Představte si situaci, že máte téměř deset let transparentní účet na dobročinné účely. Banka vám však nečekaně zruší účet, aniž by vás předem obeznámila s touto skutečností. Nejen, že ihned začnete řešit náhle vzniklé problémy, ale máte nepříjemné komplikace a další finanční náklady. Rychle musíte založit účet v jiné bance a obeznámit s tím i veřejnost, což nebývá otázkou chvilky.

Banka může zrušit účet bez udání důvodů, ale…

Banka má na takový postup právo, ale pouze v případě, že to má uvedené ve svých obchodních podmínkách. Bankovní instituce vám může zrušit bankovní účet kdykoliv, a to bez udání důvodů. Tato možnost platí i opačně z druhé strany. Účet lze vypovědět i ze strany majitele. Od banky se přitom pravý důvod dozvědět nikdy nemusíte! Náhle zrušený účet může ohrozit vaši pověst u obchodních partnerů nebo pravidelných podporovatelů v případě neziskové organizace.

Jaké jsou nejčastější důvody pro zrušení účtu?

Váš účet se může otřást v základech kdykoliv na vás padne stín pochybnosti. Nejčastějším důvodem pro zrušení účtu v bance bez upozornění je AML (Anti-Money-Laundering). Jedná se o podezření na praní špinavých peněz. Podle zákona o AML jsou banky povinny nahlásit jakoukoli podezřelou transakci Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ). A co patří mezi nejčastěji podezřelé operace? Například, že je váš účet málo používaný (nevyužívaný) a najednou obdržíte výrazně vysokou sumu peněz.

A co na to ministerstvo financí a bankovní instituce?

Dle ministerstva financí právní úprava v České republice skutečně umožňuje bankám vypovědět smlouvu o zřízení bankovního účtu, a to aniž by vás informovala s časovým předstihem. Není ani povinna sdělit důvod a skutečně se jej majitelé zrušených účtů z větší části nikdy nedozví. Banka však musí při výpovědi dodržet výpovědní lhůtu stanovenou ve smlouvě či obchodních podmínkách. Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí zastává názor, že by měly být banky vstřícnější ohledně komunikace s klientem, a to i přesto že povinnost sdělit pravý důvod zrušení účtu nemají. Výjimku má samozřejmě podezření na praní peněz apod.

Česká národní banka označuje služby bankovních institucí za soukromé právo každé z nich. Je tedy na uvážení každé banky, zda a s kým uzavře smlouvu nebo ji vypoví. Možnost vypovězení smlouvy o vedení účtu (rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb) dává bankám zákon o platebním styku. Úprava zákona o platebním styku vychází z evropské směrnice. Přitom banka není povinna uvést důvod jejího rozhodnutí, výpovědní doba však nesmí být kratší než dva měsíce.

Právo na základní platební účet má každý spotřebitel

Měli byste však vědět, že na základní bankovní účet má ze zákona právo každý spotřebitel. Tedy každá fyzická osoba (vyjma firem a organizací), která na území České republiky pobývá legálně. Jestliže dostanete výpověď smlouvy o účtu z banky a bude se jednat o váš jediný účet, v jiné bance vás při založení nového účtu nejspíše neodmítnou. To vyplatí v případě, že splníte určité podmínky.

Pozor! Banka vám může zrušit účet např. v situaci, kdy mění obchodní podmínky a potřebuje váš souhlas. Pokud jí ho nedáte, nebo se k vám korespondence z banky vůbec nedostane, např. při změně adresy vašeho bydliště, účet vám zruší.

