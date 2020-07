5 otázek, které by si měl položit každý investor (nejen) po divokém prvním pololetí

Skončil veselý druhý kvartál, který navázal na ještě ponuřejší první čtvrtletí. Polovina roku a začínající léto je vhodnou dobou na několik otázek, které by si měli položit všichni investoři, ať byly jejich výsledky za poslední měsíce jakékoli. A i když se jim na všechny třeba nepodaří odpovědět, již uvědomění si daných témat a vhodnost samotných otázek jim mohou pomoci při hledání odpovědí.

1. Jaký mám plán?

Nestačí pocit nebo představa, jak zhruba s penězi postupovat. Nejlepší je mít svůj finanční a investiční plán sepsaný. Měl by zahrnovat i vaše úvahy o trzích, co a proč chcete nakupovat či prodávat a tak dále. Bez plánu se můžete stát otroky každé nové vlny v ekonomice, finančního zpravodajství a tu a tam vyzobaných komentářů tržních guruů. Plán by měl zahrnovat vaše aktuální finanční možnosti a podmínky, očekávané příjmy a výdaje (ty, které lze plánovat či odhadovat) a také důvody a způsoby spoření.

2. Jaké mám cíle?

Proč svůj kapitál vlastně riskujete na trzích – je to spekulace, zábava, nebo snaha zhodnotit peníze? Šetříte pro konkrétní nákup či účel (auto, dům, studium, dobročinnost, zajištěný důchod)? Bez znalostí odpovědí na tyto otázky jen těžko správně zvážíte riziko, které hodláte podstoupit v rámci konkrétních investic, investiční horizont nebo případné budoucí závazky.

3. Jak zjistím, že se mýlím?

Jak zjistit, že daná investice, alokace kapitálu nebo samotný nápad byly chybné? A jak bez znalosti toho vůbec zjistit, že jste naopak udělali dobře? Přiznat chybu je někdy hodně náročné (a drahé), ale nemělo by, protože chyby děláme všichni a často. Chyba je příležitost se ponaučit, zlepšit se, vyrůst. Otřepané, ale pravdivé.

4. Jak zvládám emoce?

Ze všech stran na nás útočí spouštěče emocí – rodina, práce, média, reklama a tak dále. A platí to i na trzích. Rozhodování o penězích by nemělo být motivováno strachem, nemělo by ale vycházet ani z přehnaného optimismu nebo hamižnosti. Emoce nelze úplně vytěsnit, ale k rozhodování na trzích je potřeba vždy přibírat právě zmíněný plán.

5. Jaké změny chci dělat?