Kalendář: Jan Hus prodlouží první prázdninový víkend a ušetří nám den z dovolené

Tento týden sice v úterý oficiálně skončil školní rok, ale co si budeme namlouvat, letošní výuka dostane divné vysvědčení. Možná by si nějakou tu jedničku s hvězdičkou zasloužili i mnozí učitelé, kteří dokázali zaujmout a zaměstnat děti ze svých tříd i na dálku. Snad by si ji zasloužili i rodiče, kteří se rozpůlili mezi home office a podporu při domácí výuce svých ratolestí. Plus do toho mnohem více vařili a pekli, protože tu hladovou smečku, která byla zavřená doma, bylo třeba neustále krmit a školní jídelny a firemní kantýny byly daleko a většinou zavřené.

Značná část škol a školek se nicméně s dětmi rozloučila už v pátek 26. června a vrátila je rodičům napospas. Těm se nyní o hlavních prázdninách hodí každý den dovolené, a jsou tedy vděčni za každý státním svátkem prodloužený víkend v kalendáři.

Takový nás čeká hned první prázdninový víkend se dvěma státními svátky. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje sice připadá na neděli 5. července, ale v pondělí 6. července si připomeneme Den upálení mistra Jana Husa. Další takový prodloužený víkend nás letos čeká až v září a pak v prosinci.

Co tyto svátky oslavují není třeba příliš objasňovat, tak si jen maličko připomeňme, že svatí Cyril a Metoděj byli bratři, kteří na Velkou Moravu v roce 863 přišli šířit křesťanskou víru a upevnili zde také vzdělanost. Přeložili totiž do staroslověnštiny liturgické knihy (Konstantin, který na sklonku svého života při vstupu do kláštera přijal řeholní jméno Cyril, vytvořil pro staroslověnštinu písmo – hlaholici) a pro potřeby bohoslužeb prosadili staroslověnštinu jako liturgický jazyk. Do té doby byla jazykem vzdělanosti a liturgie latina.

Jan Hus sice byl římskokatolickým knězem, byl ale pro své názory prohlášen za kacíře, exkomunikován a nakonec v roce 1415 upálen. Až ve 20. století papež Jan Pavel II. vyjádřil lítost nad jeho smrtí a označil ho za jednoho z těch, kdo se usilovali o reformu církve. Jako svatý mučedník je ctěn českou starokatolickou i pravoslavnou církví i Církví československou husitskou. Dnes můžeme jen obdivovat pevnost Husova postoje a touhu hlásat své přesvědčení i za cenu vlastního života, přestože existovala cesta k vyváznutí... Mnozí zvolili v podobné situaci únik a až z bezpečí pak dále hlásali své původní myšlenky a málokdo by měl tu drzost jim cokoli vyčítat.

Podívejme se ještě dále do prázdninového kalendáře, co nás čeká za zajímavá jména - sice to nejsou významné dny, ale přinášejí krásné pranostiky - 13. července "svatá Markéta hodila srp do žita", podobně 25. července "svatý Jakub naseče, Anna upeče". Ale už 26. "svatá Anna chladna zrána". Srpnové pranostiky už nás obracejí spíše k podzimu - takový "sv. Vavřinec - první podzimec" (10. srpna) nebo 24. srpna "pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději".



