Ukázkové „V“ oživení globální ekonomiky

Známý Robert Shiller často hovoří o tom, že další ekonomický vývoj se bude do značné míry odvíjet od toho, jaké příběhy si lidé o něm budou vyprávět. Je to vlastně staré téma sebenaplňujících se proroctví, které je relevantní i daleko za hranicemi ekonomie a ekonomiky. Podívejme se dnes na jeden zajímavý vyprávěný příběh z dílny Morgan Stanley.



Danske Bank hovoří v jedné ze svých posledních analýz o tom, že trhy se posouvají mezi návaly optimismu a skepse. K prvnímu může přispívat třeba lepší než očekávané ekonomická data. Na stranu druhou se objevují nová ohniska COVID-19 v Evropě a v USA velký počet států zaznamenal náběh na další vlnu. Vlády mnoha vyspělých i rozvíjejících se zemí se ale zase snaží na útlum reagovat další fiskální stimulací, k tomu se přidávají centrální banky monetární politikou. Nezáviděníhodného úkolu tvorby projekcí v takovémto nejistotou nabitém prostředí se mimo řady jiných chopili ekonomové Morgan Stanley. S následujícími výsledky:



Globální ekonomika podle MS dosáhla dna v květnu a nyní již oživuje. V letošním roce by tak měla klesnout o téměř 4 %, ale v roce příštím již by měla růst o více jak 6 %. Jak ukazuje následující graf, současná recese by tedy měla být hlubší než ta po finanční krizi, ale globální oživení by mělo být hodně rychlé a v podstatě by šlo o ukázkové V:







Pozornější pohled na uvedenou tabulku ale ukazuje jednu podstatnou věc: Ono globální Véčko je tvořeno tím, co bychom mohli nazvat „J“ oživením rozvíjejících se ekonomik a nahoru zahnutým „L“ zemí vyspělých. Jinak řečeno, nahoru by globální ekonomiku měly táhnout rozvíjející se země v čele s Indií a Čínou . Naopak Spojené státy Evropa se nebudou moc blížit tomu, aby letošní propad v příštím roce eliminovaly. Morgan Stanley projekce komentuje tak, že pro rychlé globální oživení hovoří to, že propad nebyl způsoben nějakými vážnými nerovnováhami či bublinami. A že globální reakce ze strany vlád a centrálních bank byla a je razantní a koordinovaná. Onomu rozdílu ve vývoji vyspělých a rozvíjejících se zemí se ale v komentáři analytici nevěnují.Celkově příběh od Morgan Stanley nevyznívá nijak pesimisticky a třeba akciový trh si, soudě podle jeho valuací (PE, PEG ), nyní vypráví vyloženě optimistické příběhy. V zemích jako jsou Spojené státy je přitom jeho chování nezanedbatelným proroctvím s potenciálem sebenaplnění. Jenže současná hospodářská situace je dána i „příběhy“, které jsou daleko za hranicemi ekonomiky samotné.Čímž se volně dostávám k následujícímu grafu, který jsem dnes ještě chtěl ukázat. Deutsche v něm popisuje vývoj mobility v evropských zemích a vybraných amerických státech s tím, že v Evropě začíná být situace lepší než za oceánem. Podle grafu to konkrétně vypadá, že tam, kde se šláplo více na brzdy, se nyní šlape více na plyn . Což se ale zase může změnit.