Koruna koriguje část svých nedávných zisků (Komentář)

Záznam z posledního jednání ČNB příliš nového neukázal. Členové bankovní rady se shodovali, že současné uvolnění měnových podmínek je dostatečné a další kroky by připadaly v úvahu pouze v případě hrozby deflace. Podle centrálních bankéřů zůstávají inflační očekávání i nyní ukotvena poblíž dvouprocentního cíle, k čemuž podle nich přispívá i aktuální inflace, která stále setrvává blízko 3 %. Překvapivě ale bankovní rada nediskutovala, resp. nezmínila v záznamu z jednání další možnosti v případě potřeby dále uvolnit měnové podmínky. V okamžiku, kdy již úrokové sazby nemají kam klesat, může nejasnost ohledně dalších kroků měnové politiky spolu s nejistým hospodářským vývojem, u kterého se rizika koncentrují spíše ve směru nižšího růstu, vyústit do podstřelení inflačního cíle. Náš základní scénář prognózy počítá se stabilitou úrokových sazeb na současné úrovni až do konce příštího roku. V případě potřeby dalšího výraznějšího uvolnění měnové politiky bude muset ČNB sáhnout po nekonvenčních nástrojích. K tomu by podle našeho názoru mohlo dojít ve chvíli déletrvajícího útlumu globální ekonomiky, který může souviset i s rizikem druhé vlny koronavirové pandemie. Jako nejpravděpodobnější nástroj mimo úrokové sazby považujeme kurzový závazek. Detailně jsme komentovali záznam zde https://bit.ly/3f8S7nv.

Ačkoli páteční obchodování na finančních trzích ovlivnil státní svátek v USA, rozhodně patřilo k těm zajímavějším. Druhé čtení PMI v eurozóně ukázalo významně lepší čísla ve Francii i Německu. K tomu se přidalo oficiální ukončení sportu mezi německým ústavním soudem a ECB či znovuotevření značné části britské ekonomiky. Na druhou stranu i nadále přicházejí negativní zprávy z USA, kde některé státy nově nařizují povinné nošení roušek.

Americký dolar vůči euru dnes stagnoval, zatímco středoevropský region mírně korigoval své předchozí zisky. Nejhůře z toho vyšel opět maďarský forint (0,4 %), ztrácela i koruna, která se tak vrátila ke 26,67 za euro (0,3 %).