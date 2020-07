Británie zruší od pondělí povinnou karanténu pro cestovatele ze 75 zemí

Podle agenturních zpráv se Británie chystá od pondělka zrušit požadavek na povinnou dvoutýdenní karanténu pro cestující mířící do ostrovní země ze zahraničí ze zemí s nízkým rizikem nákazy Přesný seznam cca 75 zemí bude teprve zveřejněn, ale měl by se týkat mimo jiné Španělska Německa , Francie a Itálie Seznam bude pravidelně aktualizován na základě epidemiologických dat.Uvolnění restriktivních opatření by mělo pomoci leteckým dopravcům a letištím.Podle odhadů Eurostatu obstarávali britští turisté v roce 2018 cca 11,4% nocí strávených v evropských turistických destinacích. Do TOP 3 Brity nejvíce navštěvovaných zemí patří právě Španělsko Itálie a Francie.