Goldmani: Ropná poptávka se vrátí na předkoronavirové úrovně do r. 2022, vrcholu ale v následné dekádě nedosáhne

Analytici Goldman Sachs očekávají, že globální ropná poptávka se vrátí na předkoronavirové úrovně do roku 2022. V tomto roce poptávka poklesne o 8% a poroste o 6% v roce příštím.Nejrychleji se zotaví poptávka po benzínu , kterou potáhne nahrazení výpadku letecké dopravy a větší akcentace domácího turismu v USA Poptávka po naftě by se měla zotavit v průběhu roku 2021 s podporou vládních infrastrukturních projektů.Nejhorší situace bude v segmentu leteckého paliva, kde k finálnímu oživení na předkoronavirové úrovně nedojde dříve jak v roce 2023. Ropa Brent v průběhu 2Q posílila o výrazných 80% a americká WTI dokonce o 91%. Oba kontrakty i tak zůstávají od začátku roku slabší o cca třetinu.V dlouhodobém výhledu neočekávají analytici banky, že by ropná poptávka mohla kulminovat do konce této dekády.Analytici IEA v červnu odhadli, že letošní poptávka po ropě bude slabší meziročně o cca 18 miliónů barelů denně.