Koronavirus bankovky neničí, lidé jich hromadí více

Lidé začali během koronakrize hromadit hotovost. K takovému závěru došla studie, jejíž výsledky zpochybňují myšlenku, že pandemie urychlí zánik papírových peněz kvůli expanzi nákupů po internetu a kvůli obavám z šíření viru přes bankovky.

Náznaky přicházející z vyspělých ekonomik napříč regiony napovídaly významný odliv prostředků z fyzických peněz. Zavírání ekonomik a omezování pohybu svědčily online prodejům, zároveň i obchody, které otevřené zůstaly, upřednostňovaly bezhotovostní platby. Data, ze kterých ve své zprávě vychází bývalý člen rady Bank of England Charles Goodhart a spoluautor Jonathan Ashworth, ale ukazují na významný nárůst bankovek v cirkulaci v USA, Kanadě, Itálii, Španělsku, Německu, Francii, Austrálii, Brazílii a Rusku.

Zatímco někteří analytici argumentují, že kompletní přechod na bezhotovostní ekonomiku by globálnímu hospodářství pomohl díky lepší efektivitě, rychlá změna by mohla ublížit lidem, kteří v současnosti přístup k bankovnímu systému nemají. Překážkou by bezhotovostní platby mohly být také pro malé podniky, pro které by náklady spojené s přechodem mohly být příliš vysoké.

„Vypnutí ekonomiky a zvýšené užívání online maloobchodu v současnosti sice zmenšuje roli hotovosti coby prostředku směny, zdá se, že je tento proces více než kompenzován panikou způsobeným shromažďováním bankovek,“ píší Goodhart s Ashworthem v práci pro Centre for Economic Policy Research. „Hotovost v oběhu tak ve skutečnosti silně rostla,“ dodali.

Výsledky studie jsou v rozporu s pohledem bývalého ekonomického poradce Donalda Trumpa, Garyho Cohna, který nedávno prohlásil, že virus urychluje zmizení hotovosti.

Je jednoduché pochopit, proč jsou takové predikce přitažlivé. Užívání papírových bankovek klesalo v mnoha zemích již několik let díky šíření platebních karet a technologickému vývoji v podobě plateb mobilem. Zpráva banky HSBC z dubna tohoto roku hovoří o posunu od hotovosti jako o „akceleraci již probíhajícího trendu“.

Michelle Bullock, zástupkyně guvernéra australské centrální banky, prohlásila, že přestože hotovost zůstává důležitá, koronavirus by mohl být „ultimativní narušitel“ platebního systému. Výběry z bankomatu byly v Austrálii za duben o 30 % nižší oproti předchozímu měsíci.

Data Banky pro mezinárodní vypořádání nicméně výsledky Goodharovi a Ashworthovi práce podpořila, ukazují totiž, že nárůst digitálních transakcí během pandemie nebyl nutně na úkor tradičních platebních metod.

„Preventivní držení hotovosti v některých ekonomikách vzrostlo – i ve chvíli kdy objem denních transakce klesal,“ vyplývá z dat.

Zdroj: Bloomberg