US statistiky z trhu práce v sobě mají některá "tmavá zákoutí"

Hlavní akciové trhy během čtvrtečního obchodování svorně posilovaly. Trhy byly podpořeny zejména daty z amerického trhu práce , jež ukázaly růst zaměstnanosti o 4,8 milionu oproti očekávanému růstu 3 miliony pracovníků, což podle dat vedlo k poklesu nezaměstnanosti na cca 11% z 13%. Takový růst by byl rekordem od druhé světové války. Počáteční nadšení trhů poté přeci jen mírně opadlo,když se při bližším zkoumání dat ukázala čísla né tak příznivá. To souvisí s metodikou registrování nezaměstnaných a také vládními programy v rámci COVID-19 . Za nezaměstnané se totiž považují ti,kteří v posledních 4 týdnech hledali práci . Pokud nikoliv,pak nejsou do statistiky počítáni.K tomu se přidává velké množství pracovníků na neplacené dovolené ,jež do statistiky také nejsou počítáni. S těmito úpravami by nezaměstnanost činila 19,5%,tedy podstatný rozdíl a né tak pozitivní. Obchodování ke konci poznamenaly také informace o rekordním tempu růstu počtu nakažených USA přes 55tis. denně.