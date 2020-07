Kálal (Conseq IM): Pražská burza pod tíhou bankovních titulů klesá v souladu s evropskými trhy, řada akcií si ale vede dobře

Koronavirová krize dolehla i na pražskou burzu, index PX kvůli velkému zastoupení bankovního sektoru napravil jen část ztrát. Na trh v Rybné ulici se ale vrátily objemy obchodů a mnoho akcií si stojí dobře. Avastu by mělo zařazení do londýnského indexu FTSE 100 prospět, velkým tématem bude pro výrobce antivirových programů hlavně úspěšnost konverze uživatelů neplacených produktů do segmentu placených produktů, uvedl zkraje června v rámci debaty z cyklu ABCD investora Tomáš Kálal z Conseq Investment Management.

