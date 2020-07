Premiér na Křivoklátsku vypustil do přírody chráněné raky a navštívil obce postižené nedostatkem vody

Předseda vlády ČR Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec se ve čtvrtek 2. července zúčastnili akce na záchranu raků kamenáčů. Celkem 70 vzácných raků bylo vypuštěno do jednoho z přítoků Berounky v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Členové vlády následně navštívili obce Zbečno a Choteč postižené nedostatkem pitné vody

Premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec ve čtvrtek 2. července vypustili chráněné raky kamenáče do Tyterského potoka v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Přemístění raků má pomoci k záchraně populace tohoto vzácného druhu. V nedalekém Stroupínském potoce, kde žili původně, se totiž před dvěma lety objevil račí mor. Ten přenáší především invazní druhy amerických raků. Podle odhadů odborníků u nás za posledních pět let vymřela až pětina z celkového počtu. Část raků se podařilo zachránit, přechodně umístit do umělého chovu a dnes vypustit zpátky do přírody. Záchranná akce byla financována z krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí.

K poklesu populace přispělo kromě račího moru také znečišťování vod, nešetrné rybniční hospodaření a změny v krajině, například intenzifikace zemědělství a úpravy vodních toků. Aby z naší přírody úplně nezmizel, připravují pro něj Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nový záchranný program.

„Jedním z vážných problémů naší krajiny je, že potoky a řeky byly napřímeny, jejich břehy opevněny, zanikly drobné tůně a mokřady. O vhodná místa k životu přišel nejen rak kamenáč, ale i spousta dalších druhů. To se pokoušíme změnit pomocí nejrůznějších dotačních programů, které jsou zaměřeny na obnovu vodního režimu krajiny. Do obnovy krajiny a jejích funkcí jsme od roku 2014 investovali více než 5,5 miliardy korun. Ve Sněmovně máme také novou legislativu, která zamezí dalšímu šíření konkrétních invazních druhů, i to by ochraně našich domácích raků kamenáčů mělo výrazně pomoci“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Návštěva obcí postižených nedostatkem vody

Premiér Andrej Babiš spolu s ministrem Richardem Brabcem následně navštívili obce Zbečno a Choteč. Ve Zbečně se členové vlády seznámili s projektem veřejného vodovodu a předali obci rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 3 milionů korun. Místní část Újezd nad Zbečnem se v současné době potýká s často nekvalitní či dokonce zdravotně závadnou vodou. Kvůli nedostatku pitné vody je část obyvatel závislá na dodávkách balené vody. Projekt počítá s celkovými náklady téměř 6 milionů korun. V obci si předseda vlády prohlédl také Hamousův statek, který slouží jako památka lidové architektury.

Další obcí, trpící nedostatkem pitné vody, je Choteč. Obyvatelům vysychají studně a jsou nuceni dovážet vodu pomocí cisteren. Část obce je pak zásobována z individuálních zdrojů či vrtaných studní. I zde předali Andrej Babiš a Richard Brabec rozhodnutí o dotační podpoře ve výši 3 milionů korun na zajištění dostatku pitné vody pro potřeby obce. Očekává se, že konečná cena se vyšplhá na 3,8 milionu korun.