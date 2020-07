Stáž na velvyslanectví v Káhiře? Připravte si kritické myšlení, psaní a vlastní iniciativu

02.07.2020 / 14:31 | Aktualizováno: 02.07.2020 / 14:39

Marek Baroň, jeden z výborných stážistů na Velvyslanectví ČR v Káhiře na přelomu let 2018 a 2019, shrnuje v tomto článku své zkušenosti ze studijního pobytu na zastupitelském úřadu. Co se u nás naučil a co by doporučil dalším zájemcům o stáž?

Pokud se ucházíte o stáž na českém velvyslanectví v Káhiře, je vaše představa o provozu takové instituce zřejmě pouze rámcová. Určitě byste však měli zvážit několik základních premis. Za prvé, velvyslanectví Káhira není obrovský úřad a o veškeré spojení Česka a Egypta se stará jen několik diplomatů. Za druhé, Egypt je zásadní spojnicí Středního východu, severní a východní Afriky, stejně jako aspirující regionální hegemon. A konečně, pod gesci velvyslanectví nespadá pouze Egypt, ale také Eritrea a Súdán. Asi již tedy tušíte, že v Káhiře je neustále co dělat.

V návaznosti na to, je potřeba počítat s jedním nevyhnutelným faktem. Diplomaté jsou vstřícní a pomohou vám nad vaše očekávání, ale nemají zrovna mnoho času na to konstantně hledat vhodnou práci pro sílu, o které toho moc neví a jejíž potenciální selhání jim může naopak práci přidělat. Proto nějakou dobu trvá si je získat, nejlépe skrze vlastní iniciativu, dobré psaní a schopnost „read the room“. Pokud se vám toto podaří, budete mít dostatek prostoru pro vaše vlastní nápady a taky vám na stole bude přistávat čím dál více práce. V takovém případě si v rámci stáže sáhnete pravděpodobně na následující domény:

Lidská práva . I bez hlubší elaborace o stavu LP v Egyptě je čtenářům jasné, že tato problematika se objevuje opakovaně. Od stážistů jsou čas od času potřeba analýzy konkrétních událostí, komentáře trendů a účast na koordinačních schůzích delegace EU. LP jsou opravdu problematikou, v níž se vždy dá dělat více, a velvyslanectví vás podpoří, pokud váš plán bude proveditelný, v souladu s politikou ČR a ohleduplný k místním podmínkám.

Politické záležitosti . Přirozeně, sledování vývoje místní politické situace je gró celé politické sekce. Nečekejte, že celé dny budete monitorovat milníky egyptské historie, neboť o klíčové události se starají seniornější členové diplomatického sboru, ale s trochou štěstí skončí požadavky okomentovat například i zásadní legislativu u vás.

Konzulární činnost . Stane se, že je třeba vyhledat více informací o lidskoprávním či humanitárním stavu jistých potenciálně perzekvovaných skupin. Toto je často nad časové dispozice konzulární sekce, která má neustále práce nad hlavu. Zde do příběhu vstupujete vy a máte šanci skrze situační reporty byt opravdu užiteční.

Rozvojová spolupráce . Rozvojová práce, stejně jako lidskoprávní, je v Egyptě potřebná. Proto budete mít možnost účastnit se koordinačních schůzek delegace EU nebo pomáhat s vyhledáváním, hodnocením a monitoringem českých rozvojových projektů v zemi.

Obchod . V případě, že vás zajímá fungování mezinárodních vztahů spíše z pohledu ekonomiky a financí, kromě značného množství konferencí na toto téma nepochybuji o tom, že by obchodní oddělení pohrdlo vaší pomocnou rukou.

. V případě, že vás zajímá fungování mezinárodních vztahů spíše z pohledu ekonomiky a financí, kromě značného množství konferencí na toto téma nepochybuji o tom, že by obchodní oddělení pohrdlo vaší pomocnou rukou. Administrativa/koordinace. A konečně, nepřekvapí vás, že budete také organizovat konference, překládat, možná třídit papíry a pomáhat s přípravou státní recepce.

Jakou kvalifikaci tedy potřebujete? Potřebujete ověřenou schopnost pracovat s informacemi o mezinárodní politice, třídit je, analyzovat. Ideálně budete mít bakaláře v relevantní doméně. Také potřebujete zkušenosti s networkingem, rychle si vybudovat znalost místní politiky a schopnost dobře psát. Celý sbor vás podrží, i pokud vaše prvotiny nebudou perfektní, ale pomůže vám, když se do toho rychle dostanete. Odměnou vám bude formální i neformální interakce se skvělým kolektivem, zásadní profesní zkušenost se zodpovědností, jakou jste nečekali, a možná i Plzeň uprostřed Káhiry po státní recepci.

Krátké představení:

Jmenuji se Marek Baroň, a do Káhiry jsem se dostal z Gymnázia v Novém Jičíně, a pak skrze bakaláře a první rok magistra na Sciences Po Paris v oboru mezinárodní bezpečnost. Můj profesní zájem leží někde na pomezí humanitární diplomacie, studií konfliktu a peacebuildingu a Káhira byla mou první praktickou zkušeností na plný úvazek.

Jak ses dozvěděl o možnosti stáže na zastupitelském úřadě v Káhiře?

Česká velvyslanectví jsou poměrně přirozenou volbou pro studenty mezinárodních vztahů, takže vysledování těch, která nabízejí stáže a zároveň jsou zajímavá geopoliticky, je asi to první, co uděláte, pokud hledáte stáž.

Co Tě motivovalo ke stáži na českém velvyslanectví? A proč právě Káhira?

Vzhledem k mému profesnímu a osobnímu zájmu v evropském sousedství byl Egypt na samotném vrcholu mého žebříčku, jelikož je to klíčový aktér, který pod vládou prezidenta Sísího hledá své geopolitické místo mezi regionálními velikány, jako Turecko, Saúdská Arábie a Írán. Zároveň také leží na pomezí tří regionů – Blízkého Východu, severní a východní Afriky – jež geograficky a politicky propojuje, žonglujíce aktivní ISIS na Sinaji, nestabilní situací v Libyi a neustálou diplomatickou tenzi ohledně plánované velké etiopské přehrady. Tohle - a mnohem více - z Egypta dělá jednu z nejzajímavějších zemí v evropském sousedství.

S jakými činnostmi zastupitelského úřadu ses měl možnost seznámit?

Měl jsem to štěstí se do hloubky věnovat hlavně lidskoprávní problematice, což v praxi znamená sepisování situačních a výročních zpráv o konkrétních událostech a trendech v této oblasti a také účast na pravidelných schůzích delegace EU, které mají za úkol jak koordinovat akce členských států, tak je propojovat s aktéry občanské společnosti. Lidská práva jsou v Egyptě předmětem kontroverze a práce je zde opravdu dostatek.

Kromě toho stáž samozřejmě příležitostně vyžaduje asistenci při pořádání státních recepcí, sem tam nějaký překlad. Všichni si ale vaší neplacené přítomnosti cení a zajistí, aby velká část toho, co dennodenně děláte, vedla přímo k vašemu kariérnímu cíli.

V čem byla stáž pro Tebe přínosná?

Zásadním způsobem mi pomáhá v profesním životě. Zkušenost s lidskými právy v Káhiře jsem si následně odnesl na další stáž do OBSE Kosovo v sekci Law and Justice a později do think-tanku Hague Centre for Strategic Studies.

Konkrétně mi káhirská zkušenost umožnila analyticky propojit globální politiku, která byla předmětem mých studií, s lokálními politicko-lidskoprávními událostmi v Egyptě, Eritrei a Súdánu. Tohle je asi to nejzásadnější, co od takové stáže můžete očekávat. Mimo jiné mi dále umožnila osvojit si praktičtější styl mých psaných výstupů (ve srovnání s mým dříve možná příliš akademickým tónem) a v neposlední řadě také navázat skvělé vztahy jak se zaměstnanci velvyslanectví, tak s několika místními přáteli.

Co bys poradil ostatním, kteří uvažují o stáži v Egyptě?

Pokud ukážete vlastní iniciativu, která bude v souladu se všemi zainteresovanými agendami, ambasáda vás podpoří v čemkoliv. V opačném případě váš pobyt pravděpodobně nevyužije svůj plný potenciál.

Také spíše nečekejte každý týden one-on-one s diplomatem, který vás má na starosti. Diplomatický sbor vás bude úkolovat tak, jak bude zapotřebí, ale pokud vy něco budete chtít, budete muset najít ten správný moment v jejich značně nabitém programu – často i po pracovní době. Jakmile se vám to ale podaří, rádi si vás vyslechnou a zásadním způsobem vám pomohou.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi životem v ČR a v Egyptě?

To záleží na vás. Můžete - a do značné míry také nutně budete - žít život „expatů“, což zahrnuje poměrně malou komunitu podobně smýšlejících lidí, nenápadný, ale neustálý pocit turismu a život dražší než pro místní, ale stále levnější, než byste čekali. V takovém případě váš život bude obecně možná ještě komfortnější než v ČR s trochou exotiky navrch. Já bych ale doporučil si udělat pár místních přátel, kteří budou schopní vám ukázat i tu zbylou stránku země. Pak možná pocítíte markantní rozdíly. Dovolím si však zmínit, že není na místě tyto rozdíly přeceňovat. Zůstaňte nad věcí a aktivně se vyhýbejte rasismu.

Jak jsi vnímal zdejší bezpečnostní situaci?

Obecně si Egypt cení turismu a zahraničních pracovníků. Samozřejmě ale existují jakási základní pravidla, která je radno dodržovat. Spíše se jedná o selský rozum než o nějaké komplexní předpisy. Je třeba si uvědomit, že naše exotická přítomnost vzbuzuje pozornost. Toulat se tedy po obzvláště chudých oblastech bez místního doprovodu možná není nejlepší nápad, protože tam doslova nemáte co dělat. Kromě toho jsou rizika spíše nízká. Většina nestability se odehrává na Sinaji a na hranicích s Libyí, což je od Káhiry skutečně daleko.

Líbila se Ti Káhira? Máš zde nějaká oblíbená místa? Měl jsi možnost cestovat i na jiná místa v Egyptě? Která z nich Tě zaujala?

V Káhiře je hned několik zajímavých aktivit a míst, jako třeba známé lodě „faluky“, které lze pronajmout na projížďky po Nilu, Al Azhar park s výhledem na město a přirozeně také káhirské Koptské město. Všude po centru se dostanete metrem či překvapivé dostupným Uberem.

Určitě také doporučím zajet si vlakem na jih do Asuánu a v případě, že budou dobré podmínky, oáza Síwa by byla určitě skvělá volba. O tom vám určitě personál velvyslanectví řekne více.

Doporučil bys tuto stáž i ostatním zájemcům?

Určitě, pod podmínkou, že jsou kvalifikovaní a motivovaní. Myšlenka, že se do toho člověk dostane i bez jakékoli předchozí znalosti mezinárodních vztahů, se může zdát reálná, jelikož je to pořád „jen“ stáž, ale ve výsledku to bude frustrující zkušenost pro obě strany.

Nejvíc si ze stáže na velvyslanectví v Káhiře odnesou lidi, kteří se snaží přejít z pokročilých studií na kariéru v mezinárodních nevládních či mezivládních organizacích. Ta pozice má obrovský potenciál v tom, jak je ambasáda malá a zároveň důležitá. Dokažte diplomatům, že vaše schopnost analyzovat politické dění je solidní a budete přínosní a zároveň spokojení s tím, co děláte.