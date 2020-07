Mosambik: podmínky vstupu do země

02.07.2020 / 14:00 | Aktualizováno: 02.07.2020 / 14:31

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Není možný vstup turistů do země. Vydávání víz je omezené a platí jen pro obchodní, investiční a mimořádné účely.



Stav nouze byl potřetí prodloužen (s platností od 30. 6. do 29. 7.). Prezidentský dekret, který vstoupil v platnost 30. 6., umožnil znovuotevření všech škol, povolil letecké spojení s vybranými zeměmi pro obchodní a investiční účely. Omezení stále pokračuje pro realizaci sportovních, kulturních, politických, turistických a duchovních aktivit s výjimkou nejdůležitějších jako jsou např. pohřby. Občanům je i nadále doporučeno zůstat doma s výjimkou pracovních a esenciálních aktivit. Na veřejnosti je povinné nošení roušek. Obchody a restaurace jsou otevřeny s kratší otevírací dobou. Zákaz platí pro bary, posilovny a kolektivní sportovní aktivity. Společnosti by měly pracovat na bázi rotace zaměstnanců.

Propadlé dokumenty platí až do konce září. Následně budou publikovány země, se kterými bude umožněno letecké spojení.

OPATŘENÍ:

Není povolen vstup cizincům.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

https://www.portaldogoverno.gov.mz/#