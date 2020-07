Země Visegradské čtyřky pomáhají Ukrajině bojovat s COVID-19

11.05.2020 / 09:27 | Aktualizováno: 02.07.2020 / 12:45

Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko zahájily na Ukrajině společné projekty v rámci programu «V4 East Solidarity Programme for the Eastern Partnership Countries», který má za cíl posílit kapacitu zdravotnických zařízení, a zlepšit tak jejich odolnost (nejen) vůči pandemii COVID-19.



Velvyslanci zemí V4 představili nový program náměstkovi ministra zahraničních věcí Ukrajiny Vasylu Bodnarovi na schůzce 30. června. Náměstek Bodnar přivítal pomoc a vyjádřil vděčnost za podporu Ukrajiny ze strany zemí V4 během pandemie.

"Každá země má své vlastní bilaterální projekty a programy rozvojové spolupráce, je ale důležité a symbolické spojit naše úsilí prostřednictvím Visegrádské platformy a pomoci Ukrajině společně," uvedl jménem českého předsednictví V4 velvyslanec Radek Matula.

Projekty budou implementovány Mezinárodním visegrádským fondem (www.visegradfund.org), který již na Ukrajině realizuje mnoho různých projektů. Celková výše projektů v rámci programu mimořádné pomoci činí 125 000 EUR.

Program je geograficky zaměřen na dvě prioritní oblasti - Černiveckou oblast, která je nejvíce postižena COVID-19, a Luhanskou oblast, která má v současné době oslabenou zdravotnickou infrastrukturu.

Pomoc bude použita ke zvýšení kapacity a odolnosti zdravotnických zařízení vůči výzvám epidemie COVID-19, a to prostřednictvím nákupu potřebného zdravotnického vybavení.

Mezi příjemce pomoci byly vybrány Černivecká oblastní klinická nemocnice, Černivecká městská nemocnice č. 1, Luhanská oblastní dětská klinická nemocnice v Lysyčansku, Luhanské oblastní kardiologické centrum v Severodoněcku, a také iniciativa pro poskytování pohotovostní lékařské péče na kontrolním stanovišti Stanycja Luhanska.

Iniciativa «V4 East Solidarity Programme for the Eastern Partnership Countries» byla vyhlášena ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Visegrádské skupiny v Praze 8. dubna 2020. Program Solidarity nabízí pomoc až do výše 250 000 EUR, která je směřována na praktické posílení zdravotnické, sociální a ekonomické odolnosti zranitelných skupin obyvatelstva zemí Východního partnerství postižených pandemií COVID-19.