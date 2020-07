Evropské banky u dna představují pro některé investory příležitost

Evropské banky to mají těžké, dokonce i na oživujícím se trhu. Zdá se, že nic nedokáže tento sektor zvednout z blízkosti dna. Z nedávné rotace k hodnotovým akciím banky jen stěží profitovaly. A příští výsledková sezóna by mohla přinést další rizika, pokud výsledky a výhledy neukážou, že je do cen akcií zahrnuto až příliš mnoho pesimismu. Přesto v některých investorech vzbuzují naděje budoucího zisku.

Bankovní indexu Stoxx 600 klesl za rok o 35 %, což je po sektoru cestování a volného času sektor s nejhorší výkonností. Od 18. března je také největším propadákem na trhu. Konkrétně nejhorší výkonnost na tomto benchmarku mají od oživení trhu banky HSBC Holdings (-24 %) a Banco de Sabadell (-27 %).

Toto odvětví, které je obvykle citlivé na ekonomická data, se v reakci na prudký pokles makroekonomických údajů sotva pohnulo. Mezi obavy, které sektoru brání vzlétnout, patří na delší dobu nižší úrokové sazby, rostoucí úvěrová rizika, snižování dividend i tržní rizika. Podle analytika společnosti Bloomberg Intelligence Jonathana Tyce ale může být cena tohoto pesimismu až příliš vysoká.

"Paprsek světla, který se objevuje na konci dlouhého tunelu evropských bank, může přijít v podobě lepšího než očekávaného čistého úrokového výnosu," uvedl analytik v poznámce minulý týden, když citoval výhody TLTRO III od roku 2021 dále. Tyce dodává, že některé škrty u čistých úrokových výnosů bank na roky 2021 a 2022 se mohou obrátit. Zatímco TLTRO bude mít dopad na většinu bank, analytik Tyce říká, že pozitivní překvapení u výnosů by přijít ve výsledcích Banco Santander a HSBC, pokud se vyhneme druhé vlně infekcí koronaviru.

Když se podíváme na valuace, poměr ceny akcie na zisk na akcii (P/E) se u bank významně změnil. Z hlediska poměru ceny akcie k účetní hodnotě (price-to-book) se ale stále obchodují poblíž diskontů z dob globální finanční krize. Řada investorů se evropským bankám stále vyhýbá a tvrdí, že by mohlo dojít ke zpoždění, které se projeví ve výsledcích za další kvartály.

„Upřednostňujeme tržní riziko před úvěrovým rizikem, což znamená, že upřednostňujeme „některé správce majetku, kteří profitují z oživení na akciových trzích, což vede k větší správě aktiv,“ říká Johan Utterman, šéf švýcarských akcií u Lombard Odier Investment Managers v Curychu. Transakční aktivita byla také velmi vysoká, což naznačuje, že příjmy investičních bank by měly být ve druhém čtvrtletí poměrně silné, dodává.

Utterman upřednostňuje před zbytkem Evropy švýcarské banky a zdůrazňuje, že jsou stále schopny vyplácet dividendu, i když rozdělenou do dvou splátek. To jejich evropští vrstevníci nedokázali. U Credit Suisse odhaduje, že nabízí větší potenciál, zatímco UBS Group považuje za „bezpečnější“.

Pokud jde o banky ve Velké Británii, analytici z Bank of America vidí rostoucí tlak na zrušení zákazu dividend. Tím by HSBC a Standard Chartered mohly být na konci roku schopny znovu začít s výplatami dividend vzhledem k jejich nižší expozici na svou domovinu. Analytici navíc tvrdí, že politika britské centrální banky a britské vlády reálnou ekonomiku před dopadem pandemie Covid-19 částečně ochrání a úvěrové ztráty budou nižší než v zátěžových testech BoE.

Investoři doufají v návrat dividend. Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB) nedávno doporučil, aby banky pozastavily dividendy alespoň do konce roku 2020. Analytici Citigroup věří, že banky mohou vyplatit více, než co je v současné době naceněno ve futures na rok 2021, a podporují své tipy BNP Paribas a ING Groep.

Zdroj: Bloomberg