Ani v eurozóně nezaměstnanost raketově neroste (Komentář)

Dnešní data květnové nezaměstnanosti za eurozónu příjemně překvapila. Leccos naznačovaly již dříve publikované statistiky z jednotlivých evropských zemí, zejména Německa. Nezaměstnanost se zvedla pouze o desetinu procentního bodu na 7,4 % z dubnových 7,3 %. Trh se přitom obával vzestupu na 7,7 %, nejoptimističtější odhad činil 7,5 %, největší pesimista na trhu čekal dokonce 8,8 %. Nejníže v tomto cyklu byla míra nezaměstnanosti v březnu na 7,1 %. Dlouhodobým a v souvislosti s probíhající recesí i aktuálním problémem zůstává nezaměstnanost mladých, která v květnu činila 16 %; oproti březnu tak povyskočila o celý procentní bod.

Ceny průmyslových výrobců v eurozóně za červen zaznamenaly hlubší než trhem očekávaný pokles, a to meziměsíčně o 0,6 %. Oproti loňskému červnu jsou produkční ceny o 5,0 % níže; před měsícem činil meziroční pokles 4,5 %. Vývoj cen průmyslových výrobců tak upozorňuje na deflační rizika v ekonomice a potvrzuje náš názor, že inflace v eurozóně zůstane dlouhodobě pod cílem centrální banky. Uvolněná měnová politika tak bude přetrvávat mnoho let. V tomto prostředí samozřejmě těžko očekávat, že by tuzemská centrální banka začala úrokové sazby v nějaké dohledné době normalizovat. První zvýšení korunových úrokových sazeb ze strany ČNB nepřijde dříve než v roce 2022.

Povzbudivá, resp. ne tak špatná data zlepšují náladu hráčů na trzích. Euro proti dolaru aktuálně atakuje hladinu 1,13 USD/EUR, a to poprvé po více než týdnu. Pozitivní nálada se odráží i na středoevropských trzích – zlotý i forint posilují, koruna drží relativně silné úrovně v blízkosti 26,60 CZK/EUR.