Banka pro mezinárodní platby (BIS): k měnovému financování nedochází

Banka pro mezinárodní platby (BIS), která funguje mj. jako think-tank zaměřený na centrální bankovnictví, publikovala letošní vydání Výroční ekonomické zprávy (https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2020e.htm). Ve zprávě se zabývá například otázkou (v kapitole 2), zda nynější masivní tištění nových peněz ze strany centrálních bank mnoha zemí světa lze považovat za „měnové financování“ (tedy za zneužití měnové politiky k financování expanzivní fiskální politiky – což se už přinejmenším od dob Miltona Friedmana pokládá za kardinální měnověpolitický zločin).

Autoři zprávy docházejí k závěru, že svědky měnového financování nejsme: „the operations have been fully in line with central banks' primary objectives of safeguarding economic and financial stability, and have not been taken with the purpose of financing fiscal deficits as such. (...) Moreover, central banks retain full control, so that they can unwind the operations as economic circumstances require.“

Vzápětí však zpráva zvedá varovný prst: nynější masivní nákupy státních dluhopisů centrálními bankami přece jen rozmývají hranici mezi fiskální a měnovou politikou, a tudíž jsou bezpečnější v rozvinutých ekonomikách, kde obě inkriminované instituce (vláda a centrální banka) mají dlouhodobě jasně vymezené a dodržované cíle a těch se drží i v nynějším zmatku.

Čím je však tento institucionální rámec v dané zemi slabší, tím je větší riziko, že aktuální stav přeroste do tzv. fiskální dominance, tedy do situace, kdy měnová politika de facto slouží potřebám vlády (což je problém, jakmile vláda není učebnicově zaměřena na stabilizaci ekonomiky ).

V praxi se tato dominance může projevit například tak, že vláda dokáže zatlačit na centrální banku, aby nezvyšovala sazby (což by vládě prodražilo dluhovou službu) ani poté, co v ekonomice – v rámci po-covidového oživení – začnou vřít zřetelné proinflační tlaky a začne hrozit, že bez zvýšení sazeb poroste inflace zřetelně a nadlouho nad inflační cíl. Michal Skořepa, analytik České spořitelny