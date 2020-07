Italský koncern Enel plánuje uzavřít svou poslední uhelnou elektrárnu v Chile

Antonio Cammisecra, CEO společnosti Enel Green Power a ředitel pro globální výrobu elektřiny v Enel, v rozhovoru pro zahraniční server Platts uvedl, že pravděpodobně uzavře své uhelné elektrárny provozované kromě Evropy i v Latinské Americe dříve, než původně plánoval. Podle Platts Enel aktuálně plánuje uzavřít svou poslední uhelnou elektrárnu v Chile dokonce o několik let dříve oproti původnímu termínu. Tím bude v jižní Americe provozovat už je jednu uhelnou elektrárnu v Kolumbii. Italský koncern Enel chce díky tomu snížit emisní faktor produkované elektřiny o 70 % mezi lety 2017 a 2030.

Enel je největší evropskou elektrárenskou společností provozující uhelné elektrárny. Svůj záměr snížit emise oznámil už před rokem, poté co se dostal do hledáčku norského „ropného“ fondu kvůli nedodržování enviromentálních pokynů.

Zbytek uhelné flotily Enelu, která čítá zhruba 11 GW, provozuje firma v Evropě. Loni v říjnu společnost prodala svou poslední uhelnou elektrárnu v Rusku. V Itálii společnost plánuje konvertovat minimálně čtyři z celkových pěti uhelných elektráren na zemní plyn, ve Španělsku plánuje nahrazovat uhelné elektrárny obnovitelnými zdroji.

Do konce letošního doku by se společnost ráda dostala pod hranici 10 GW provozovaného výkonu v uhelných zdrojích. Do roku 2025 pak Enel podle plánu dokončí odklon od uhlí v Itálii a z velké části i v dalších zemích. Úplný odklon od uhlí prozatím Enel plánuje na rok 2030 a eventuálně snížit emisní faktor na nulu do roku 2050.

Na chilském energetickém trhu působí mj. česká společnost Solek, která od svého založení v roce 2010 už postavila u nás, na Slovensku, v Rumunsku a Chile desítky fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu přes 47 MW.