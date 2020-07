Rozhodnuto. Barum Czech Rally se letos ve Zlíně nepojede

Zlín - Jubilejní 50. ročník Barum Czech Rally Zlín se poslední srpnový víkend nepojede. Na středeční tiskové konferenci to oznámil ředitel podniku Miloslav Regner.

Hlavním důvodem nakonec nebyl nedostatek financí, kdy se jeho týmu i díky nedávné veřejné sbírce nakonec podařilo zajistit potřebných 25 milionů korun, ale spíše obavy z koronaviru a opatření s ním spojených. Absolvovat na konci prázdnin závod si přálo i vedení města, které si od něj slibovalo mimo jiné nastartování ekonomiky.

„Byla by to velká podpora pro cestovní ruch, ekonomika by dostala tolik potřebnou injekci. Protože jsme si vědomi, že Barumka a Filmový festival jsou naše nejvýznamnější akce, dělali jsme pro jejich uspořádání maximum. Ještě v den tiskovky jsme jednali,“ potvrdil primátor města Zlín Jiří Korec.