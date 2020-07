České výrobky v oblasti zdravé výživy bodují v Mongolsku

02.07.2020 / 07:24 | Aktualizováno: 02.07.2020 / 08:33

Mongolsko, stepní horská země bílých jurt, stád ovcí, koz, velbloudů a koní. Dnešní obyvatelstvo však spíše potkáme ve městech než v odlehlých stepích, je v kontaktu s okolním světem napříč všemi kontinenty, sleduje novinky od AI přes digitalizaci a pěstuje zdravý životní styl.

Současného trendu zdravého životního stylu se chopila firma Tarva Living, která s nabídkou organických potravin a ingrediencí získala prémiový trh a aspiruje na hlavní značku zdravé výživy v Mongolsku. Ačkoliv společnost byla založena teprve před deseti měsíci, již v březnu 2020 na mongolský trh uvedla 40 zahraničních produktů zdravé výživy, z nichž 21 nese českou značku Lifefood Czech Republic a 3 Topnatur. Nabídka Tarva Living zahrnuje snack tyčinky, proteinové tyčinky, sušenky, čokolády, speciální mouky a nápoje. Výrobky splňují požadavky organických, bezlepkových, bezlaktózových, veganských a živých potravin. Produkty nejsou geneticky upravené. V brzké době chce Tarva Living představit i výrobky GOLDIM, a to kojeneckou mléčnou výživu, kozí mléko, dětské cereálie a čaje, čaje pro kojící matky a keto produkty.

Výrobky Lifefood Czech Republic a Topnatur lze v hlavním městě Ulánbátaru zakoupit na 35 prodejních místech, ve velkých obchodních řetězcích, specializovaných Bio obchodech, na trzích, na dvou místech pak i v Erdenetu a jednom v Darkhanu. Dva online obchody navíc distribuují zboží do 21 mongolských provincií. Tarva Living zahajuje přijímání objednávek také prostřednictvím Facebooku a telefonických hovorů. Otevřena je vzorová prodejna v Khanhills, kde distributor zákazníkům poskytuje informace o produktech, nabízí výživové poradenství a ochutnávky. O ingredience se rovněž zajímají řetězové restaurace Loving Huts a Vegan.

Cílovou skupinou jsou v Mongolsku ženy ve věku od 20 do 50 let, lidé s potřebou bezlepkové a bezlaktózové výživy, maminky, vegani, vegetariáni a vlastně všichni, kteří se o zdravé produkty jakkoliv zajímají. Kampaň Fit and Slim oslovila 800 potenciálních zákazníků ve věku 18-35 let.

V Mongolsku ještě v nedávné minulosti bylo doslova nemožné zakoupit výrobky zdravé výživy, v běžných obchodech zkrátka nebyly. Spotřebitelé si produkty si museli objednávat ze zahraničí, přičemž trvalo i měsíc, než se zboží do Mongolska dostalo a nákup byl poměrně drahou záležitostí. I díky této mezeře na trhu se Tarva Living podařilo v řádu několika měsíců získat loajální zákazníky.

Společnost Tarva Living rozhodně svou škálu nabídky neuzavírá. Uvítá spolupráci s dalšími českými dodavateli, kteří jí nabídnou cenově dostupné bio/zdravé/bez cukru/ bezlepkové produkty jako bonbóny, džusy, sušenky, hotový chléb a cukrovinky, dále pak i biopotraviny pro gastronomii a zpracovatele (cizrna, quinoa, hnědá rýže, bezlepkové těstoviny), balený sáčkový bezkalorický cukr, náhražky cukru, organické/veganské dětské výrobky, keto-friendly výrobky, veganské výrobky pro kojence, ekologické výrobky, resp. výrobky šetrné k životnímu prostředí

Iva Šustáková, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru