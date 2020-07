Nezaměstnanost v USA půjde dále dolů (Ranní zpráva z finančního trhu)

Vzhledem k pátečnímu svátku budou data z amerického trhu práce za červen publikována již dnes. Předpokládáme další pokles nezaměstnanosti a zvyšující se tvorbu pracovních míst. Za eurozónu se též dočkáme míry nezaměstnanosti, ale zatím pouze za květen. V tomto případě je ale na místě očekávat její zvýšení jako důsledek zejména dubnového zmrazení ekonomické aktivity v Evropě kvůli protikoronavirovým opatřením.

Americký trh práce se už zlepšuje, v Evropě naopak

V souvislosti s nadcházejícím Dnem nezávislosti jsou zítra americké trhy zavřené. Je tak otázkou, zda se hráči na trhu budou chtít před prodlouženým víkendem pouštět do nějakých větších akcí. Asi tak nelze předpokládat výraznější reakci trhu na odpoledne zveřejňovaná data z amerického trhu práce za červen. Očekáváme další silné číslo ve výši 3,9 mil. nově vytvořených pracovních míst. Takovýto výsledek by měl být důsledkem postupně se zotavující americké ekonomiky z koronavirového šoku. Spolu s květnovými 2,5 mil. to za poslední dva měsíce znamená 6,4 mil. nových pracovních míst. Nicméně během koronavirové hibernace bylo ztraceno 22 mil. míst. Stále tak bude oproti předkrizové době chybět více než 15,5 mil. míst.

Středoevropský kalendář je dnes v podstatě prázdný. Zřejmě mimo plán, jak už se ale stalo u MPSV zvykem, budou publikovány červnové statistiky z trhu práce. Celkový podíl nezaměstnaných podle včerejšího oznámení činil v červnu 3,6 %, tedy stejně jako v květnu. Pro trhy již dnešní zveřejnění celé zprávy hybatelem nebude. Na koruně tak předpokládáme spíše obchodování technického charakteru. Trh se během června stabilizoval v pásmu 26,50-27,00 CZK/EUR a v tuto chvíli to nevypadá na jeho opuštění.

Trhy vstoupily vlažně do druhé poloviny roku

První den druhého pololetí se na globálních i lokálních finančních trzích nesl ve znamení klidného vývoje. Ekonomická aktivita se po dubnovém zmrazení pomalu obnovuje. Povzbudivá zpráva včera přišla od našeho západního souseda – německé maloobchodní tržby překvapily svou svižnou dynamikou, když oproti loňskému květnu byly v tom letošním dokonce o 3,8 % výše. Spotřební apetit Němců vyplývá i ze situace na trhu práce, který se nezhoršuje tak, jak analytici předpokládali. Na lepšící se situaci ve velkých evropských zemích jižního křídla ukázaly i červnové PMI měřící průmyslovou aktivitu. Průmyslový PMI za eurozónu jako celek byl celkem významně revidován směrem k lepšímu. I když celkově ještě aktivita v tomto sektoru klesá, například ve Francií již roste a tamní index tak přesáhl hranici padesáti bodů.

Středoevropské měny vstoupily do druhé poloviny roku 2020 pravou nohou, když během první hodiny včerejší seance posilovaly. Zisky ale neudržely a ve finále skočily bez výraznějších změn s výjimku zlotého, který ztratil více než třetinu procenta. Regionální PMI ze zpracovatelského průmyslu poukázaly na to, že i ve střední Evropě se aktivita v tomto sektoru snižuje klesajícím tempem. Relativně nejhůře na tom byl český PMI, což vzhledem k váze automobilového sektoru v českém průmyslu nepřekvapuje. Detailní popis těchto dat naleznete zde https://bit.ly/31upbCl. Ministerstvo financí včera zveřejnilo výsledky hospodaření státního rozpočtu k polovině roku. Byl vykázán rekordní deficit téměř 200 mld. CZK, z dat lze ale vyčíst, že česká ekonomika na tom není zas až tak špatně. Podrobnou analýzu hospodaření v eráru v první polovině roku přinášíme zde https://bit.ly/2Bl04Hw.