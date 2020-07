Tesla již nejhodnotnější automobilkou světa! V očekávání nové baterie

Akcie Tesla se vezou na výrazné růstové vlně. Proražení hladiny 1000 USD, resp. zároveň i technických rezistencí otevřelo titulu cestu dále výše. V úterý se dostal o další 100 dolarovou hranici výše, zakončil na novém historickém maximu 1 119,63 USD (+3,69 %). Trh tím kalifornskou společnost ocenil na 207,5 mld. USD (téměř 5 bil. Kč). Došlo tím k překonání hodnoty japonské automobilky Toyota, kterou trh v přepočtu aktuálně oceňuje na necelých 202 mld. USD. Zmínit lze v porovnání také největší automobilku světa z hlediska prodejů, když koncern Volkswagen má hodnotu v přepočtu zhruba 80 mld. USD.





Investoři od Tesly v následujících dnech vyhlížejí report o prodejích za uplynulé 2. čtvrtletí. Za to předchozí automobilka vyprodukovala necelých 103 tisíc elektromobilů. Nákupní apetit pokračuje také především v očekávání představení nových tipů baterií. Tedy v naplnění vizí Elona Muska, jehož cílem je baterie s životností milion mil (přes 1,6 mil. km). Šéf čínské společnosti Contemporary Amperex Technology (CATL), která je v zemi dvorním dodavatelem baterií pro Teslu, před nedávnem uvedl, že jsou schopni vyrábět baterie s životností 16 let, resp. 1,2 mil. mil. Právě v minulém měsíci Tesla dostala v Číně od regulátora povolení produkovat Model 3 s lithium-iron bateriemi.

Právě z hlediska složení na bázi lithium-iron místo lithium-ion s eliminací „problémového“ kobaltu se považuje za nový milník. Baterie, která by standardně měla elektromobilům zajistit dojezd alespoň 400 mil. Zásadní je navíc pro Teslu, i jiné automobilky, pokračující redukce cen baterií. Uvést lze, že před 10 lety se náklady na 1 kWh kapacity baterií pohybovaly na 1 tis. USD. V roce 2015 se hovořilo o 381 USD a v současnosti již jen okolo 147 USD. U baterií bez kobaltu či niklu by se dle odhadů přitom cena měla dostat v čase pod hranici 100 USD, do roku 2030 se odhaduje k 60 USD.

Představení nových baterií by se mělo dle dřívějších indikací Elona Muska nakonec uskutečnit až v září. Akcionáři však budou nové firemní informace vyhlížet již na valné hromadě svolané na úterý 7. července.

Akcie Tesla aneb zhodnocení téměř 6 500 procent

Akcie Tesla se na burzu dostaly v červnu 2010 v rámci primární emise za kurz 17 USD. Za 10 let tak dokázaly kurzově zhodnotit o 6 486 procent. Jen v tomto roce poskočily o více než 167 procent a výrazně tak překonávají výkonnost trhů. Zmínit lze jejich březnový propad společně s trhem k 350 USD, za necelé 4 měsíce tak zhodnotily o téměř 220 %. Daný vývoj čím dál tím více, v kontextu také s již ziskovým hospodařením společnosti, indikuje budoucí zařazení titulu do prestižního indexu největších amerických korporací S&P 500…





Vybrané hlavní milníky společnosti Tesla:

2003 - vznik společnosti (zakladatelé Martin Eberhard a Marc Tarpenning)

2004 – společně s dalšími investory do společnosti vstupuje Elon Musk

2008 – spuštěn prodej prvního firemního elektromobilu Tesla Roadster (celkem se prodalo 2 450 ks)



2010 – vstup na burzu Nasdaq (IPO 13,3 mil. akcií za kurz 17 USD, tj. v objemu 226,1 mil. USD)

2011 – představen Model S

2012 – představen Model X (k prvním zákazníkům se však dostal až v září 2015)

2014 – představen autopilot

2015 – uvedení baterií pro domácnost Powerwall

2016 – otevřena Gigafactory 1, převzetí společnosti SolarCity v objemu 2,6 mld.USD

2017 – představen Model 3, „nový“ Roadster, Tesla Semi a solární střešní tašky

2019 – představen Cybertruck, otevření prodejního zastoupení v ČR

2020 – spuštěna sériová výroba v první „zahraniční“ továrně v Číně (Model 3), zahájen prodej vozu Model Y, Tesla překročila hranici milionu celkově prodaných elektromobilů