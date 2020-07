MMR: Od dnešního dne je možné stáhnout slevový voucher do lázní

Slevový voucher do lázní v hodnotě 4 tisíc korun je již ke stažení a vyplnění na stránkách kudyznudy.cz. Po zarezervování vašeho ubytování si můžete kdykoliv stáhnout a vytvořit voucher a uplatnit slevu, třeba i na recepci před placením vašeho pobytu a procedur. Vždy však musí být splněna podmínka pobytu (6 po sobě jdoucích nocí a 5 procedur). Na jeden pobyt může osoba využít pouze jeden voucher. Program, do kterého se nyní již přihlásily tři čtvrtiny poskytovatelů lázeňských služeb, bude v platnosti do 31. 12. 2020

Zákazník navštíví web kudyznudy.cz a vygeneruje si slevový voucher (nejlépe na konkrétní lázeňské zařízení). Ten bude zaslán na e-mail. Zákazník si jej může vytisknout, nebo stačí jej mít v telefonu. Zákazník zavolá do vybraných lázní a zarezervuje si pobyt. Součásti rezervace bude předání kódu slevového kupónu (AS3K-K3J2). V případě rezervace online je potřeba tento kód přidat například do poznámky k rezervaci. Zaměstnanec lázní při ověřování rezervace v systému lazne2020.cz vloží kód slevového kupónu do našeho webového portálu, čímž dojde k ověření jeho platnosti. Následně tento kupón označí za „Rezervovaný“. Portál porovná kód kupónu s vydanými vouchery a provede validaci (zda existuje, případně zda není rezervovaný, nebo použitý při jiné rezervaci). Zaměstnanec lázní po ukončení pobytu označí rezervovaný kupón za „Použitý“ a do přílohy k němu nahraje případné dokumenty např. fakturu pro potřeby vyúčtování. Zákazníkovi bude částka 4.000 Kč odečtena z platby s ukončením pobytu a potvrzením o splnění podmínek (6 nocí, 5 procedur) Uzavřené a uplatněné kupóny jsou automaticky zasílány poskytovateli finanční podpory. Všichni smluvní partneři obdrží do konce týdne (3. 7. 2020) přístupové údaje s návodem na použití.

„O poukazy si mohou požádat všechny osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR, tedy včetně našich seniorů. Plátcem pojistného za zdravotní pojištění je totiž v případě důchodců stát . Myslíme tedy opravdu na všechny. Na vouchery jsme zatím vyčlenili jednu miliardu korun . V případě potřeby budeme jednat o navýšení částky,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Pokud kód nedorazí, je nutné nejdříve zkontrolovat filtr, který zachycuje spam či jiné nevyžádané emaily. Email s voucherem je totiž rozesílán z adresy státní agentury CzechTourism no-reply@kudyznudy.cz. Pokud email nebyl zachycen filtry, zkuste si prosím vygenerovat další voucher. Pokud ani to nebude fungovat, prosím kontaktujte informační linku MMR na info@mmr.cz. Státem podporované vouchery bude možné uplatnit u poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče. Preventivně léčebný lázeňský pobyt by měl motivovat lidi k péči o zdraví, měl by přispět k prevenci zdraví a umožnit občanům alespoň ve zkrácené podobě vyzkoušet, jak probíhá lázeňská léčebně rehabilitační péče v našich lázních. Během týdenního pobytu by měli návštěvníci zpravidla absolvovat konzultaci s lékařem, který jim doporučí minimálně 5 terapeutických procedur, které patří do oficiálního seznamu procedur používaných při lázeňské léčebně rehabilitační péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.Více informací včetně nejčastějších dotazů a odpovědí naleznete na webových stránkách https://www.kudyznudy.cz/dolazni.Seznam lázeňských ubytování , kde lze voucher uplatnit, naleznete zde. Tento seznam bude pravidelně aktualizován.