Zakázané dividendy

Před několika dny jsme mohli zaznamenat, že Fed uvalil nové restrikce na americké banky poté, co u nich byly provedeny zátěžové testy. Jak psala CNBC, tyto testy ukázaly, že „některé banky jsou nebezpečně blízko minimálním úrovním požadovaného kapitálu ve scénářích spojených s pandemií koronaviru“. Mezi ony restrikce pak patří i dividendy a odkupy. Dovolím si pár poznámek.



CNBC dodává, že akcie bank se po oznámení uvedeného propadly. Banky přitom již v březnu zastavily odkupy, ale podle CNBC analytici čekali, že dividendy zůstanou. S výjimkou Wells Fargo, která má problém se ziskovostí. „Ovšem tradeři na trhu s opcemi se domnívali, že banky budou muset osekat dividendy a to včetně největší z nich - JPMorgan“. David Ellison z Hennessy Funds k tomu pro CNBC uvedl, že banky byly v podstatě znárodněny, odkupy se jen tak nevrátí a dividendy budou dány tím, jak Fed hodnotí ekonomiku.





Guvernérka Fedu Lael Brainard ale míní, že plošné ukončení výplaty dividend vytvoří jednotné prostředí a umožní bankám udržet si potřebnou výši kapitálu bez toho, aby ztratily konkurenční výhodu relativně k dalším bankám. Fed pak dělá zátěžové testy právě proto, aby podle nich nastavil regulaci a výplata dividend, popřípadě odkupy by neměly být založeny na tom, jaká byla ziskovost v minulosti. Fed přitom zdůrazňoval, že jeho scénáře nejsou predikcemi, což je pochopitelné – v jednom z nich by banky čelily ztrátám kolem 700 miliard dolarů Na počátku turbulencí vyvolaných pandemií jsem tu trochu psal o výplatě dividend a o odkupech. V tom smyslu, že při prudkém růstu nejistoty by mělo být nekontroverzní, když firmy začnou co nejvíce posilovat své rozvahy – tedy hlavně držet a navyšovat hotovost, popřípadě s ní splácet dluhy namísto toho, aby peníze rozdávaly akcionářům. Přitom již předtím jsme mohli u některých společností zvažovat, zda to s výplatou peněz akcionářům nepřehnaly – zda svou rozvahu neoslabily příliš. Ne z pohledu nějakého středního scénáře, ale z pohledu toho, že ekonomika se vyvíjí v cyklech a má i svá slabší období.Pokud firma v běžných časech oznámí ukončení odkupů, investoři to většinou nesou nelibě a snad dvojnásobně to platí ve chvíli, kdy přijdou o dividendy . Proč? Teorií je více, svou váhu budou mít asi hlavně ty, které ukončení výplaty dividend berou jako negativní signál ze strany managementu, který říká, že se firmě vede hůře, než se čekalo. V praxi přitom ale můžeme narazit na firmy , kde pouhý pohled na tok hotovosti ukazuje, že dividendy již hraničí s přílišným luxusem. Pohled na čistě účetní zisky ale tento obrázek může zkreslovat a právě z toho může plynout ono nemilé překvapení, když jsou dividendy skutečně ukončeny. Nemusí tedy jít ani o to, že by management měl „insider“ informace.Je také možné, že investoři prostě na ukončení výplaty dividend reagují jaksi pudově. Či jde o sebenaplňující proroctví, kdy se jedná ve stylu „já si myslím, že on si myslí“. Já bych se každopádně v současné situaci jako vlastník nějaké společnosti spíše radoval z toho, že zastavila odkupy a dividendy . Z důvodu výše uvedeného - zvyšuje tím totiž šanci na přežití a budoucí prosperitu. Navíc tyto peníze se v případě, že všechno rychle pomine, neztratí. Ale i samotné rozhodnutí Fedu ukazuje, že toto není střední proud uvažování. Pokud by totiž dominoval, nebylo by třeba bankám dividendy zakazovat, samy by je zastavily již ve chvíli, kdy se začnou stahovat mračna na obzoru.U bank tedy nakonec hovoříme i o tom, zda je potřeba je regulovat, či ne. Jinak řečeno, zda je řada trhů posílá žádoucím směrem, či dlouhodobým směrem pro ně i pro ekonomiku jako celek ne zrovna přínosným. A dotýkáme se samozřejmě i tématu „příliš velké na to, aby padly“. Ona slova o „znárodnění“, snad pronesená v nadsázce, by tak možná bylo dobré doplnit tím, že doposud byly často znárodňovány hlavně ztráty a privatizovány zisky. Což minimálně z hlediska zdraví celé společnosti není ono. Možnosti se na této úrovni zdají být tři: Znárodnit vše, neznárodňovat nic, či regulovat. První nefunguje, o druhé se uvažuje do chvíle, kdy začne kolabovat finanční systém. Ty zakázané dividendy podle mne nejsou žádnou tragédií, spíše naopak.