Market Alert: Čo môžeme očakávať od NFP dát?

Minulomesačné NFP dáta boli veľkým prekvapením, pretože poukázali na neočakávaný nárast zamestnanosti. Tento mesiac budú dáta zverejnené vo štvrtok vďaka predĺženému víkendu v USA. Čo môžeme očakávať?

Májové NFP dáta spustili sériu pozitívnych ekonomických prekvapení. Zatiaľ čo sa očakávalo, že zamestnanosť poklesne o 8 miliónov pracovných miesť, v skutočnosti sa po bezprecedentnom poklese v apríli (o 20,5 milióna pracovných miest) v skutočnosti zamestnanosť zvýšila o 2,5 milióna pracovných miest. Ako bolo možné, že údaje tak výrazne prekonali očakávania? Po prvé, k otvoreniu hospodárstva došlo skôr, ako sa očakávalo, pričom do práce sa vrátilo mnoho tzv. „dočasných pracovníkov“. Po druhé, dáta mohli byť do istej miere nepresné, nakoľko sa hovorilo o chybách až do výšky niekoľkých miliónov! V každom prípade odzrkadlili májové dáta postupné otváranie ekonomiky, na čo majú priestor aj dáta za jún.

Dáta ADP však nenaznačujú, že tento mesiac neuvidíme podobné prekvapenie, keďže poukázali na nárast zamestnanosti len o 2,4 milióna pracovných miest – menej ako sa očakávalo. V májových dátach ADP došlo k výraznej revízii (z -2,7 na +3,1 milióna), čo je v súlade s poslednými NFP dátami. Taktiež údaje o žiadostiach o podporu nevykazujú výrazné zlepšenie. NFP dáta budú zverejnené o 14:30.

Pokračujúce žiadosti o podporu vykázali od začiatku mája iba slabé zlepšenie. Zdroj: Macrobond, XTB Research

Najviac ovplyvnené trhy

US500

Kľúčový americký akciový index zaznamenal po minulomesačných NFP dátach nárast nad hladinu 3200 bodov, avšak po tom sa rast zastavil. Napriek snahám zo strany FOMC o podporu trhu, obavy týkajúce sa pandémie zabránili ďalšiemu rastu. Mohla by sa na indexe vytvoriť formácia ABC a uvidíme pokles pod hladinu 2900 bodov? NFP dáta nemusia byť v tomto prípade rozhodujúce (náladu na trhoch výrazne ovplyvní vývoj pandémie), avšak spomínané dáta budú jedným z faktorov, ktoré budú ovplyvňovať sentiment na trhoch.

EURUSD

Menový pár zaznamenal v druhom štvrťroku nárast vďaka pozitívnej nálade na trhoch, avšak v júni došlo k istému poklesu. Na grafe sa dokonca vytvorila formácia hlavy a ramien, pričom pár sa v súčasnosti nachádza v blízkosti úrovne výstrihu. Za normálnych okolností by mali lepšie NFP dáta pomáhať americkému doláru, avšak na druhej strane by mohli negatívne dáta viesť ku zhoršeniu nálady na trhoch, čo by mohlo taktiež podporovať americký dolár ako bezpečný prístav.