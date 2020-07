Rozpočet se podle očekávání dál propadá, v pololetí už je -195,2 mld. Kč a pokles bude pokračovat

Pro zbytek rokua to navzdory tomu, že některé podpůrné programy budou postupně dobíhat a klesnou tak výdaje na jejich udržování. Místo nich se ovšem v druhé polovině roku přihlásí o slovo nárůst nezaměstnanosti a ukončování aktivity těch podnikatelských subjektů, které se bez podpory neobejdou. Pokud se nenaplní pesimistické epidemiologické scénáře, předpokládáme, že aktuálně diskutovaný deficit na úrovni 500 mld. Kč by měl stačit i s rezervou. Ekonomika již nebude schopna absorbovat větší investiční výdaje, pro které ostatně ani není připraven dostatek projektů, natož aby je bylo možno okamžitě zrealizovat. Dodatečné výdaje by tak musely být spotřebního charakteru,, které nepřímo dohlížejí na udržitelnost českého zadlužení. V současné době prokazují nad zvyšováním českého deficitu shovívavost a ufinancovat aktuálně plánovaný deficit tak podle nás nebude problémem. Pozornost by se ovšem měla již pomalu přesouvat k výhledu do budoucnosti, tedy ke konsolidaci veřejných financí v nejbližších letech. Deficit v řádu stovek miliard by tak měl zůstat krizovou výjimkou, nikoliv se stát tradicí.