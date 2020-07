Aghion: Covid a povaha kapitalismu

Současná pandemie ukázala „strukturální dichotomii mezi modely kapitalismu v Evropě a Spojených státech“. Zatímco v Evropě nacházíme vyšší ochranu občanů, v USA panuje větší ekonomická dynamika. Na stránkách VoxEU to tvrdí Philippe Aghion, Helene Maghin a André Sapir s tím, že „je potřeba, aby došlo k určité konverzi obou modelů“.



Současná krize podle ekonomů může posloužit jako budíček. V USA se totiž jasně ukázalo, jakou tragédií prochází lidé, kteří nejsou pojištěni proti ztrátě pracovního místa či nemají zdravotní pojištění. Evropa zase nemá potřebnou flexibilitu a není schopná inovativně reagovat na současný šok vytvořený pandemií. Americký kapitalismus se tak zdá být inovativní, ale vytváří velké nerovnosti ve společnosti. Evropský typ je lepší v redistribuci příjmů a ochraně zaměstnanců, ale vede si hůře na poli inovací.



Ekonomové poukazují na to, že například německá a americká nezaměstnanost se běžně vyvíjí dost podobně, ale během krize roku 2008 a nyní rostla nezaměstnanost velmi rychle, zatímco v Německu se drží na stabilnějších úrovních. Rozdíly se projevují i v dalších oblastech – následující graf ukazuje jednak míru nezaměstnanosti v obou zemích a také podíl populace ohrožené chudobou:





Druhý graf ale poukazuje zase na zmíněnou výhodu Spojených států spočívající v jejich větší inovativnosti. Zobrazen je konkrétně vývoj přidané hodnoty v odvětvích s vysokými investicemi do výzkumu a vývoje: Spojené státy na krizi vyvolanou pandemií reagovaly i tím, že zavedly přechodnou podporu nezaměstnaných ve snaze snížit riziko jejich pádu do chudoby. A představily i některá dlouhodobá opatření , která by měla jejich ekonomiku posunout směrem k evropskému „plyšovému kapitalismu“. Podle ekonomů by Evropa zase měla využít současného vývoje k tomu, aby se v něčem přiblížila Spojeným státům . „Nejde jen o nereálná přání, což ukazují například skandinávské země, které mají jednak sociální ochranu a také inovace.“ Pokroku v této oblasti dosáhlo i Německo a následovat by tak měli i ostatní, uzavírají ekonomové.Zdroj: VoxEU