Vstup cizinců ze třetích zemí do ČR je stále do odvolání omezen. Kromě výjimek daných Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR nemohou občané Kanady do ČR cestovat.

01.07.2020 / 12:56 | Aktualizováno: 01.07.2020 / 13:45

Rozhodnutím EU o seznamu epidemiologicky bezpečných zemí nedochází z hlediska podmínek vstupu občanů Kanady do ČR k výrazným změnám. Jedinou změnou je zrušení 14 denní karantény pro ojedinělé cestovatele, kteří do ČR přiletí z území Kanady v rámci výjimek daných Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Tato pozitivní změna se týká i občanů ČR, kteří navštěvují vlast nebo se do ní vracejí.